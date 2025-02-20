永續旅遊 全台首家民宿獲黃金標準國際減碳證明

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（中央社記者余曉涵台北20日電）永續遊程已成為旅遊趨勢，南投日月潭除了有首條以農村為主體的碳註銷遊程外，在地民宿業者也取得黃金標準國際碳註銷證明，成為全台首家。

交通部觀光署日月潭國家風景區管理處及台灣觀光創新協會的支持與輔導下，全台首條由社區發起、以農村為主體的碳註銷遊程就此誕生。

台灣觀光創新協會今天發布新聞稿，遊程首發團昨天出發，台灣觀光創新協會總幹事范懷仁表示，頭社活盆地擁有珍貴泥炭土地質，具高碳儲存能力，被譽為隱藏版碳匯寶庫。

范懷仁說，遊程整合多元在地業者，包括日月潭頭社活盆地休閒農業區、阿爸食堂、鄉村割稻飯等，提供電輔車導覽、泥炭土活盆地導覽、獨木舟探索、在地美食等豐富體驗。

台灣觀光創新協會理事長李奇嶽表示，這次遊程採用巴黎奧運模式（ARO模式）管理碳排放，透過避免（Avoid）、減少（Reduce）、抵銷（Offset）3步驟，最大程度降低旅遊碳足跡。

李奇嶽說，遊程經台灣觀光創新協會輔導計算碳排放，並由台北城市科技大學永續觀光研究中心查核，每名旅客碳排量為36.07公斤，無法避免的碳排部分，則透過禾豐碳中和有限公司購買碳權，並獲得國際黃金標準（Gold Standard）碳註銷證明，確保低碳旅遊可量化、可認證。

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李奇嶽說，遊程住宿的散步的雲－日月潭生態民宿，取得國際碳註銷證明，成為全台首家取得此證書的民宿。根據計算，每名旅客住宿碳排量為13.74公斤。

南投縣魚池鄉長劉啟帆表示，頭社活盆地擁有獨特自然環境與農村文化，此次碳註銷遊程展現社區自主發展力量，推動魚池鄉邁向低碳永續旅遊。（編輯：張雅淨）1140220