震災互助結緣 台日攜手合作用台灣米釀造清酒

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（中央社記者吳欣紜台北21日電）花蓮去年發生0403大地震，日本企業「米鶴酒造」感念台灣在東日本大震災的援助，去年底採購1公噸台灣米並釀造成清酒，更採用倒置「福」字意象命名，代表日本東北地區送往台灣珍貴禮物。

農業部今天發新聞稿指出，日本山形縣高畠町町長高梨忠博率觀光推廣部門及商業公會代表今天拜會農業部，由農業部次長胡忠一接見，並就台日間加強農業合作及雙方推廣彼此農特產品等議題進行交流。

農業部表示，高梨忠博這次率團訪台契機，是由於當地企業「米鶴酒造」感念台灣14年前於東日本大震災期間，對日本受災地區慷慨解囊與大力援助，因此去年台灣花蓮發生0403地震時，米鶴酒造得知台灣花東地區為高品質稻米重要產地後，也採購1公噸花蓮受災地區所產「臺東30號」優質米，並結合其釀造專業技術，打造一款具有台日攜手合作精神的日本清酒產品。

農業部指出，這款清酒結合台灣米與日本清酒釀造技術的新日本酒已於日前研發完成，新產品採用倒置「福」字意象命名，既有民眾熟悉「福到」意涵，也代表本產品是由日本東北地區送往台灣的一份珍貴禮物。

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農業部說，此酒品將以限定生產方式製造，預定生產共1700瓶（720ml），18日後於日本東北地區與台灣通路販售，期盼台日消費者能共同品嚐這份台日合作的美味與感動。

胡忠一指出，這次台日合作採用台灣優質稻米生產日本酒的經驗具有台日友好深化合作的積極意義，將激發更多台日間農業交流合作的可能性，期盼日本友人能藉此契機，嘗試採用更多元、更大量的台灣優質農產品直接消費或作為原物料開發商品，並持續增進兩國間農業交流，共創雙贏局面。（編輯：陳政偉）1140221