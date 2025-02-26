政大法學院新院館5月落成 將成法學教育基地

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（中央社記者許秩維台北26日電）歷經17年規劃與籌建，政治大學法學院新院館於2021年正式動土，歷時1051天完成主體工程，將於今年5月落成，未來將成為台灣法學教育重要基地。

政治大學今天發布新聞稿指出，政大法學院素來以嚴謹的學術訓練、深厚的人文素養及務實的法學教育見長，培育出無數司法官、律師、學者與政經法律專才，政大法律學院館的誕生，離不開歷屆校友、法律界人士與社會各界的支持。

政大法學院新院館興建計畫可追溯至1990年，歷經17年規劃與籌建，最終於2018年確定選址於憩賢樓原址，於2021年正式動土，歷時1051天完成主體工程，即將於今年5月落成。

政大校方提到，作為政大第1個院方自籌資金興建的學院，其籌建歷程充分展現政大法律系強大的凝聚力與社會影響力，凡捐贈新台幣1萬元以上的人，名字都將刻在法學院的感恩牆上；這座融合歷史使命與現代學術需求的新院館，將提升政大法學院的學術地位，也將成為台灣法學教育的重要基地。

新落成的法律學院館結合現代化設計與多功能學習空間，設有階梯教室、模擬法庭、研究中心、師生交流空間與公共討論區，大幅提升教學與研究環境。

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政大法學院新院館興建計畫由政大法學院教授王文杰擔任負責人，他全程參與工程規劃、籌資與建設監督，更多次於院務會議中向師生報告進度，細心挑選建材與設備，展現對法學院發展的高度投入。

王文杰表示，他是唯一全程參與的人，期許這棟有故事的院館，能為台灣法學教育的未來承載更多使命與榮光。（編輯：張雅淨）1140226