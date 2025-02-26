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華航新登機影片 融入齊柏林作品「看見台灣」

2025/2/26 12:35（2/26 13:41 更新）
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中華航空打造全新登機影片，3月起全球航班上線，融入已故空拍大師齊柏林的紀錄片「看見台灣」，邀請飛往世界各國的旅客，從空中視角一睹寶島之美。（華航提供）中央社記者汪淑芬傳真 114年2月26日
中華航空打造全新登機影片，3月起全球航班上線，融入已故空拍大師齊柏林的紀錄片「看見台灣」，邀請飛往世界各國的旅客，從空中視角一睹寶島之美。（華航提供）中央社記者汪淑芬傳真 114年2月26日
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（中央社記者汪淑芬台北26日電）中華航空打造全新登機影片，3月起全球航班上線，其中融入已故空拍大師齊柏林的紀錄片「看見台灣」。

華航今天發布新聞稿表示，首度攜手「看見．齊柏林基金會」及「親愛愛樂弦樂團」公益團體，共同打造全新登機影片，3月起全球航班正式上線，邀請飛往世界各國的旅客，從空中視角一睹寶島之美，聽見台灣在地文化的音樂創作。

華航指出，這次登機影片主題為「華航帶著環境教育的種籽起飛」，影片中展現華航首創台灣添加永續航空燃油載客飛行、全航機客貨運環保旅程等多項永續作為，同時融入齊柏林的著名紀錄片「看見台灣」。

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華航表示，新登機影片中，呈現台灣的山、河、海、城市及人文之美；背景音樂由南投奧萬大森林深處親愛村部落的原鄉學子所組成的「親愛愛樂弦樂團」為影像譜作新曲「平步青雲」，並由2名老師帶領16名團員共同演奏及修音，藉由音符描繪台灣的自然與文化之美，向全世界傳遞原鄉的獨特樂音。

華航也於線上購物平台「eMall 送貨到府」，介紹「看見．齊柏林基金會」及「親愛愛樂弦樂團」自製的周邊產品，包含茄萣魚塭真絲絲巾、台北101山嵐石墨烯雙面漁夫帽、玉山馬克杯組、凝視齊柏林攝影集、親愛愛樂繪本專輯、迷你彩繪小提琴等，讓旅客支持公益時，也能將台灣之美帶回家。（編輯：張雅淨）1140226

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