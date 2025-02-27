普拿疼伏冒系列7款藥喊漲 3/15起貴9到20元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北27日電）知名品牌普拿疼繼去年調漲止痛藥系列價格，今年3月15日旗下伏冒系列也喊漲，共7款藥品分別調漲9元到20元。藥師表示，其實不少藥品、保健品已陸續漲價，漲幅約5%左右。

英商赫力昂股份有限公司台灣分公司近日公告，為反映近年公司營運成本與產品成本的持續上漲，將自3月15日陸續調整「普拿疼伏冒全系列產品」的建議零售價/產品進價，包括：伏冒加強錠、伏冒膜衣錠、伏冒日夜錠、伏冒治咳膜衣錠、伏冒鼻炎錠、伏冒熱飲-加強型、伏冒熱飲。

基層藥師協會理事長沈采穎接受媒體電訪說明，普拿疼早在去年7月就全面調漲止痛藥系列，漲幅平均8%到10%，此次伏冒系列也全面調漲，平均漲幅5%到6%，最少漲新台幣9元、最多漲20元。

透過 Google News 追蹤中央社

沈采穎表示，近期其實有不少藥品、保健品已經悄悄漲價，整體漲幅5%左右，如果只是漲1、2元，末端藥局也許會自行吸收，且藥局通常會主動告知民眾漲價消息，民眾往往是有需要才會買藥，對於價格上漲多半早有預期。

對於民眾習慣購買知名品牌，她提醒還是應該根據症狀，例如喉嚨痛，普拿疼或伏冒因成分關係，對於喉嚨痛的緩解效果並不是很好，建議選擇布洛芬成分者才有用，最好再搭配殺菌喉片。（編輯：唐聲揚）1140227