加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

普拿疼伏冒系列7款藥喊漲 3/15起貴9到20元

2025/2/27 12:02（2/27 12:59 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
知名品牌普拿疼繼113年調漲止痛藥系列價格，114年3月15日旗下伏冒系列也喊漲，共7款藥品分別調漲新台幣9元到20元。中央社記者沈佩瑤攝 114年2月27日
知名品牌普拿疼繼113年調漲止痛藥系列價格，114年3月15日旗下伏冒系列也喊漲，共7款藥品分別調漲新台幣9元到20元。中央社記者沈佩瑤攝 114年2月27日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北27日電）知名品牌普拿疼繼去年調漲止痛藥系列價格，今年3月15日旗下伏冒系列也喊漲，共7款藥品分別調漲9元到20元。藥師表示，其實不少藥品、保健品已陸續漲價，漲幅約5%左右。

英商赫力昂股份有限公司台灣分公司近日公告，為反映近年公司營運成本與產品成本的持續上漲，將自3月15日陸續調整「普拿疼伏冒全系列產品」的建議零售價/產品進價，包括：伏冒加強錠、伏冒膜衣錠、伏冒日夜錠、伏冒治咳膜衣錠、伏冒鼻炎錠、伏冒熱飲-加強型、伏冒熱飲。

基層藥師協會理事長沈采穎接受媒體電訪說明，普拿疼早在去年7月就全面調漲止痛藥系列，漲幅平均8%到10%，此次伏冒系列也全面調漲，平均漲幅5%到6%，最少漲新台幣9元、最多漲20元。

google news透過 Google News追蹤中央社

沈采穎表示，近期其實有不少藥品、保健品已經悄悄漲價，整體漲幅5%左右，如果只是漲1、2元，末端藥局也許會自行吸收，且藥局通常會主動告知民眾漲價消息，民眾往往是有需要才會買藥，對於價格上漲多半早有預期。

對於民眾習慣購買知名品牌，她提醒還是應該根據症狀，例如喉嚨痛，普拿疼或伏冒因成分關係，對於喉嚨痛的緩解效果並不是很好，建議選擇布洛芬成分者才有用，最好再搭配殺菌喉片。（編輯：唐聲揚）1140227

延伸閱讀
普拿疼2024年7月調漲 每盒約貴10至15元食品、藥品分不清？藥師教看成分標示差異學名藥效果只有8成？專家解答常見迷思
沈采穎
防流感疫情 國民黨籲政府做好資源配置藥師憂輸液庫存量不足 衛福部：國產每月達200萬袋
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

61
更多編輯台推薦新聞：