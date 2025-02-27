加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
奧斯卡頒獎看點一覽 艾諾拉、璀璨女人夢爭金氣勢旺
首頁 / 生活

普拿疼伏冒系列產品漲價 4月起貴9至30元

2025/2/27 20:36（2/27 20:48 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為普拿疼伏冒系列商品。中央社記者沈佩瑤攝 114年2月27日
圖為普拿疼伏冒系列商品。中央社記者沈佩瑤攝 114年2月27日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北27日電）知名品牌普拿疼伏冒系列產品喊漲，英商赫力昂股份有限公司台灣分公司今天晚間最新公布，4月起，共7類、13個品項將分別調漲新台幣9到30元不等，強調「僅供參考，並無強制」。

繼去年7月普拿疼止痛藥系列產品建議零售價陸續調整，近日傳出伏冒系列共7類藥品將在3月中分別調漲9元到20元，包括：伏冒加強錠、伏冒膜衣錠、伏冒日夜錠、伏冒治咳膜衣錠、伏冒鼻炎錠、伏冒熱飲-加強型、伏冒熱飲。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

英商赫力昂股份有限公司台灣分公司今天晚間最新公布，7類藥品涵蓋13個規格不同的品項，自4月起，建議零售價將分別增加9元到30元，整體調整幅度將在5%到6.5%之間。

這次漲價的品項中調漲價格和漲幅最高者為「普拿疼伏冒熱飲檸檬20入」，從459元調漲為489元，增加30元，漲幅為6.5%。業者表示，調漲主要是因應國際經濟成本近年持續上漲，反映營運成本與產品成本，但建議零售價「僅供參考，並無強制性」。（編輯：管中維）1140227

延伸閱讀
普拿疼2024年7月調漲 每盒約貴10至15元食品、藥品分不清？藥師教看成分標示差異學名藥效果只有8成？專家解答常見迷思
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

61
更多編輯台推薦新聞：