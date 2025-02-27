普拿疼伏冒系列產品漲價 4月起貴9至30元

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（中央社記者沈佩瑤台北27日電）知名品牌普拿疼伏冒系列產品喊漲，英商赫力昂股份有限公司台灣分公司今天晚間最新公布，4月起，共7類、13個品項將分別調漲新台幣9到30元不等，強調「僅供參考，並無強制」。

繼去年7月普拿疼止痛藥系列產品建議零售價陸續調整，近日傳出伏冒系列共7類藥品將在3月中分別調漲9元到20元，包括：伏冒加強錠、伏冒膜衣錠、伏冒日夜錠、伏冒治咳膜衣錠、伏冒鼻炎錠、伏冒熱飲-加強型、伏冒熱飲。

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英商赫力昂股份有限公司台灣分公司今天晚間最新公布，7類藥品涵蓋13個規格不同的品項，自4月起，建議零售價將分別增加9元到30元，整體調整幅度將在5%到6.5%之間。

這次漲價的品項中調漲價格和漲幅最高者為「普拿疼伏冒熱飲檸檬20入」，從459元調漲為489元，增加30元，漲幅為6.5%。業者表示，調漲主要是因應國際經濟成本近年持續上漲，反映營運成本與產品成本，但建議零售價「僅供參考，並無強制性」。（編輯：管中維）1140227