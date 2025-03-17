金門台東雙向包機 尚義機場水門禮迎逾180首航客

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（中央社記者張已亷金門縣17日電）金門縣與台東縣雙向包機今天首航，金門尚義機場安排「水門禮」歡迎來自台東的180多名包機首航旅客。

金門縣政府參議陳祥麟表示，開通雙向包機能加強兩地交流，交通方式更具彈性，期待開發更多元旅客市場。

金門縣政府觀光處指出，這次包機由旅行社向縣府提出獎助申請，推出旅客套裝遊程。首發航班由陳祥麟及觀光處長許績鑫率170多名鄉親啟程前往台東，並由台東縣政府迎接。

觀光處表示，台東則有180多名鄉親搭乘首航包機到金門，尚義機場安排「水門禮」迎接儀式，於飛機兩側噴射水柱，交錯成拱門形狀，歡迎來自台東的包機首航旅客。

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陳祥麟表示，這次開通雙向包機能加強兩地交流，交通方式也更具彈性，另針對國內航線（含花蓮、台東、連江）提供包機獎助，並開放不同航點進出，提高航線彈性，也將拓展國外、港澳市場開發，盼拓展更多元旅客市場。

金門縣政府觀光處今天發布新聞稿指出，將鼓勵業者規劃具特色旅遊行程，讓旅客能夠從東部自然奇景穿梭至金門戰地風光與歷史文化，並推動「金門觀光旅遊網」與「金門行動旅服」等數位行銷工具，提升旅遊便利性。（編輯：黃名璽）1140317