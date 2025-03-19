關捷挺固立廣告違規遭罰千萬 郭子乾代言也被罰216萬

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（中央社記者沈佩瑤台北19日電）食藥署今天公布113年度10大違規食藥廣告，今年榜首仍是「A.H.A關捷挺固立」，業者連2年違規，這次重罰1124萬元，代言人郭子乾也挨罰216萬元，籲民眾別上當，花大錢反傷身。

衛生福利部食品藥物管理署今天記者會說明，中央與地方衛生機關合作，稽查違規廣告，去年全國衛生機關裁處食品、藥物、化粧品違規廣告共計8006件，罰鍰金額達新台幣3億7765萬元，相較於112年裁處1萬526件，罰鍰金額4億3202萬元，裁處件數減少2520件及金額減少5437萬元。

對於裁罰金額與件數均顯著下降，食藥署副署長林金富指出，這顯示食藥署於113年1月31日祭出修正廣告處理原則加重處罰規定，包括廣告違規情狀及名人代言加權最高3倍等，已達到嚇阻違規廣告效果。

食藥署企劃及科技管理組長許朝凱表示，「A.H.A 關捷挺固立」產品累計裁處金額最高，委刊廠商為樂微生醫國際有限公司，因違規情節是醫療效能廣告，誆稱為「治療肌少症，逆轉肌肉萎縮，治療退化性關節炎」，由地方主管機關累計開罰新台幣1124萬。

113年度10大違規廣告分別為「A.H.A 關捷挺固立」、「原輔堂立順芯」、「活化勝」、「PP 石墨烯智能氣動塑崩系列」、「PBF 護衛寶」、「神農太醫堂千金方加味排毒祛濕飲」、「元氣堂-苦瓜胜肽複方強化EX 膠囊」、「萬年堂全酵激酶EX」、「金沛兒蜂胎王純淨奇蹟膠囊」、「Labelle 拉蓓-青春超能纖汁」等產品。

113年違規廣告裁處代言人情形，許朝凱說，代言「A.H.A 關捷挺固立」的藝人郭子乾依食品安全衛生管理法第28條第2項，裁罰216萬元；作為代言人的廖峻、曾軒彥（七七老大）、黃西田、林美秀等人，則是各別被裁罰4萬到60萬元。

林金富強調，違規食藥廣告的3大裁罰原則為一定要「罰得到、罰的重、即時下架」，尤其像是樂微生醫國際有限公司這樣換殼繼續販售的不肖廠商，一定要加重處理，今年將督促地方衛生單位善用「停歇業」利器；另外在即時下架部分，因依法要給予廠商14天申訴期，這段期間民眾仍可在電視上看到恐上當，會持續努力加速下架程序。

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許朝凱指出，「A.H.A 關捷挺固立」2023年違規廠商為群聯國際企業有限公司，2024年換成樂微生醫國際有限公司，不影響裁處，已特別交辦台中市食安處注意該業者。

台灣腎臟醫學會理事宋俊明直言，亞健康民眾容易被健康食品誇大的療效吸引，食用後輕則白花錢，重則延誤就醫，這些不實的宣傳和廣告是醫療詐騙，不只是騙金錢，還會奪取早期治療的時機。食藥署提醒消費者不要輕信廣告內容，花錢受騙上當，如發現身體不適，應尋求正規醫療管道就醫。（編輯：龍柏安）1140319