羅東某火鍋店疑食物中毒 宜縣府勒令停業清消

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣19日電）宜蘭縣政府衛生局表示，羅東1家名火鍋店疑似發生食物中毒事件，至少15名顧客不適、上吐下瀉，經今天派員調查，共2項缺失待改善，並已採樣環境檢體送驗，同時勒令業者暫時停業，消毒環境。

衛生局發布新聞稿指出，今天上午起陸續接獲醫院及民眾通報疑似食物中毒案件，用餐時間集中於3月15日至16日；截至今天中午，共有15人身體不適，其中有3人就醫後已返家休息。

衛生局表示，因通報不適人數達15人，依食品安全衛生管理法，自今天起命令業者暫時停業，並針對作業場所的硬體設施、環境衛生、製程管理及人員衛生等稽查後，發現餐廳內的冰鏟區域不潔、湯底醬料食材未完整覆蓋共2項衛生缺失，已開立限期改善通知書。

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衛生局說，雖已無剩餘或同批製作的食品可供抽驗，但已採樣2件環境檢體送驗，如確定是食物中毒案件，可依違反食品安全衛生管理法，處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

衛生局呼籲，近期為諾羅病毒傳染高峰期，不論是民眾及食品業者都應確實做好個人衛生防護、落實環境定期消毒，避免染病；食品業者如發現員工有腸胃不適等症狀，應避免接觸調理食品，儘速就醫診治。（編輯：林恕暉）1140319