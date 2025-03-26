免疫細胞減少特定養分反增打擊癌細胞能力 長庚研究登國際

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（中央社記者曾以寧台北26日電）長庚醫院研究發現，剝奪免疫細胞特定養分「天門冬醯胺」能讓免疫細胞更強大，搭配免疫療法能提升癌症治療效果，甚至讓鼻咽癌患者腫瘤消失，研究成果登上國際權威期刊。

長庚醫院在今天召開研究成果發表記者會表示，這項研究已於今年3月登上國際權威期刊「自然代謝（Nature Metabolism）」，是全球首個將代謝免疫應用於臨床治療的研究，成功證明透過營養調控可增強免疫攻擊力。

林口長庚醫院醫研部主任楊皇煜說明，腫瘤細胞會極力爭奪周邊養分，導致其他細胞缺乏營養，科學界也早已發現，免疫細胞在適應這樣的壓力後，反而會變得更強大。團隊進一步在體外培養實驗發現，若移除天門冬醯胺（Asparagine）這種胺基酸，殺手T細胞抗腫瘤激素釋放增加10倍，有助人體對抗腫瘤。

但飲食中難以移除特定單項胺基酸，因此研究團隊嘗試利用血癌、淋巴癌的治療藥物「L-天門冬醯胺酶」創造缺乏天門冬醯胺的環境；並在動物實驗中，搭配免疫檢查點抑制劑（anti-PD-1），企圖達到一邊抑制腫瘤細胞、一邊增強免疫攻擊的效果，結果發現治療效果呈現加乘作用，使腫瘤明顯縮小。

團隊並進一步將此合併療法，用於經過化療和免疫治療，治療效果都有限、只能使用維持療法的晚期鼻咽癌患者，結果發現， 6人中有4名患者的腫瘤縮小率大幅提升、1名患者則維持穩定狀態；並有1名57歲，已經出現肝臟與肺臟轉移的患者，在接受此療2個月法後腫瘤快速縮小，甚至「完全不見」。

楊皇煜解釋，選擇應用於鼻咽癌患者，是因為傳統上，晚期鼻咽癌對免疫療法的反應率不高。而這次研究首次在臨床治療中證明，透過剝奪特定營養素可以改變免疫細胞的功能，使其更具攻擊力，從而提高癌症治療的效果。

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長庚大學臨床醫學研究所特聘教授顧正崙說明，免疫療法新提出時，是癌症治療的重大突破，但癌症治療上已10多年沒有在更進一步的突破，雖然代謝近年在學術圈引發高度討論，但因擔心影響正常細胞，仍極少有將其用在癌症治療的研究，因為這項研究有望開創癌症治療新時代。

林口長庚醫院副院長林永昌指出，目前此研究仍在臨床試驗階段，雖然「L-天門冬醯胺酶」是上市用藥，但仍有可能造成疲倦感、疼痛等副作用，嚴重恐導致過敏性休克。團隊將持續更大規模臨床試驗推進，盼驗證此「代謝重塑」策略能否用於肺癌、乳癌等其他實體腫瘤，嘉惠更多患者。（編輯：李亨山）1140326