合歡山杜鵑花季 4/12到6/15假日高乘載流量管制

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（中央社記者蕭博陽南投縣27日電）合歡山高山杜鵑開花吸引大量遊客，為保持交通順暢，今年4月12日到6月15日假日期間在台14甲線18到41.7公里處實施高乘載與流量管制；天氣影響，預估今年花況可能不比去年。

迎接合歡山杜鵑花季，交通部公路局中區養護工程分局持續辦理高乘載與流量管制，今年4月12日到6月15日每週六、日及端午節連續假期，行駛台14甲線合歡山路段小客車須搭乘3人以上才放行，未滿3人小客車及大貨車禁止通行，機車、客運及乙類大客車不管制。

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中區養護工程分局說，西端管制點在台14甲線指標18公里處南投翠峰管制站、東端管制點台14甲線41.7公里處與台8線110公里處花蓮大禹嶺路口，兩端將派員管理，高乘載管制期間視交通壅塞情形實施流量管制，每10分鐘放行20輛車通行，鼓勵民眾多利用大眾運輸。

內政部國家公園署太魯閣國家公園管理處今天告訴中央社記者，去年10月還有颱風侵襲，今年2、3月降雪也算不小，這些因素都影響花況，且去年花況不錯，依開花「大小年」預估今年花況應比不上去年，目前已漸有花開，但整株花不茂密。（編輯：李明宗）1140327