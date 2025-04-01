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洪申翰談缺工：本國勞工就業機會優先 移工不能成為低薪定錨【專訪】

2025/4/1 10:29（4/1 11:41 更新）
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影片來源：中央社

（中央社記者余曉涵、吳欣紜台北1日電）缺工是國內產業的痛，最近旅宿、運輸業呼籲開放移工。勞動部長洪申翰說，解決缺工很難有一擊必殺的招數，移工更不能成為產業低薪定錨，企業也要放眼中高齡人才、部分或彈性工時的青年世代。

勞動部長洪申翰接受中央社專訪時指出，缺工問題需要一個環節一個環節捲起袖子解決，勞動部有聽到業界希望開放移工的聲音，也很樂意針對不同產業狀況進行滾動式檢討。

不過，洪申翰強調，跨國勞動力引進仍有2個很重要的前提，首先是仍要以本國勞工就業機會和權利為最優先，第二則是不希望跨國勞動力引進台灣時，造成產業低薪的定錨效應。

洪申翰也認為，引進移工必須關注他們的就業安全及勞動權益，移工的職災數據相較本國籍勞工來的高，所以如何協助移工職災風險的保護上，也是很重要的事情。

勞動部長洪申翰接受中央社專訪，他直言，產業缺工，中高齡勞工將會越來越重要，而引進移工不能成為產業低薪的定錨。中央社記者謝佳璋攝 114年4月1日
勞動部長洪申翰接受中央社專訪，他直言，產業缺工，中高齡勞工將會越來越重要，而引進移工不能成為產業低薪的定錨。中央社記者謝佳璋攝 114年4月1日

根據勞保職災給付統計，民國98年至107年製造業職業災害失能千人率，10年來移工幾乎都是本國勞工的2倍。

在少子女化的台灣，洪申翰坦言，相比過去勞工優先找全職工作，現在許多年輕人則偏好部分工時，或者偏好彈性接單工作，這已是一種趨勢，「凸顯年輕世代更在意維持生活的自主彈性」，所以業者提供全職工作要吸引年輕人來就職的挑戰就會更大。

洪申翰強調，勞動部的角度不是要鼓勵大家從事這種部分工時或彈性接單的工作，但對於這塊的權益保護跟協助企業適應這樣的趨勢「必須做得更好」，尤其在法規上如何讓勞工有該有保障，都是勞動部需要去協助的。

台灣進入超高齡社會，洪申翰直言，未來台灣勞動力市場，中高齡勞工將會越來越重要，將希望企業可以有效進用更多中高齡勞工。

他說，勞動部協助企業，例如訂定更友善且更能適應的職場環境、讓職務再設計制度更細膩、針對不同行業有不同專家導入不同資源等，提醒企業中高齡勞工「就是會越來越重要」。

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此外，鼓勵更多中高齡勞工投入職場還可以增加勞保財源，洪申翰表示，現行有的勞保改革辦法，無非就是提高費率、降低給付，但不論是哪種對勞工權益都會造成很大影響，因此是否要改革需要非常審慎評估。

洪申翰表示，目前勞保基金水位已經破兆，這是勞動部同仁努力的成果，現在會盡力維持勞保基金水位、爭取撥補以及多元投資來穩定勞保財源，也要鼓勵更多中高齡勞工投入職場，政府也會負勞保最終支付責任，絕對不會把這個責任丟棄。（編輯：陳清芳）1140401

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影片來源：中央社
勞動部長洪申翰日前接受中央社專訪表示，目前勞保基金水位已經破兆，會盡力維持勞保基金水位、爭取撥補以及多元投資來穩定勞保財源，政府會負勞保最終支付責任，絕對不會把這個責任丟棄。中央社記者謝佳璋攝 114年4月1日
勞動部長洪申翰日前接受中央社專訪表示，目前勞保基金水位已經破兆，會盡力維持勞保基金水位、爭取撥補以及多元投資來穩定勞保財源，政府會負勞保最終支付責任，絕對不會把這個責任丟棄。中央社記者謝佳璋攝 114年4月1日
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