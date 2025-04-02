李靚蕾現身立院 哽咽呼籲建置兒童工作證制度

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（中央社記者陳俊華台北2日電）兒童節前夕，民進黨立委范雲今天要求衛福部建置「兒童工作證」制度；藝人王力宏前妻李靚蕾說，確保所有接觸兒少的工作者沒有虐童、性犯罪紀錄，刻不容緩。她也一度哽咽，籲大眾共同連署、推動制度改變。

范雲上午與勵馨基金會、人本教育基金會、不會教小孩行動聯盟等民間團體，以及「建立兒童工作證制度」連署發起人李靚蕾共同舉行記者會。

范雲說，近期多起兒少性侵猥褻案的加害人屬於有前科或已列入「不適任人員資料庫」者，卻仍有接觸兒少的再犯機會。現行光是教育部就有教育人員、性別事件、教保機構、補習班、課後照顧服務等5種不適任資料庫，並和警政署、衛福部及法務部資料庫介接，以比對兒童工作者過往是否曾有不適任情事。

范雲指出，這項制度有6大漏洞，包括不需立案的夏令營、才藝班等就不必查詢資料庫；掛一漏萬，難以全面監管；未落實查詢釀成傷害；公告期限一過就完全消失；查詢權限極為限縮；查得到也禁不了。她要求衛福部建置「兒童工作證」制度，所有接觸兒少的工作者都需事先查核申請，以補足漏洞。

李靚蕾表示，建立兒童工作證制度，確保所有接觸兒少的工作者沒有虐童、性犯罪紀錄，是非常重要、刻不容緩的事。保護兒少是最基本的責任，每分每秒都有兒童受害，希望每個人都能盡一份力量，捍衛孩子的學習環境。

李靚蕾指出，如果主管機關認為保護性罪犯的人權和隱私更為重要，無法同意公布性罪犯的個資，至少讓大家知道誰不是性罪犯，這種方式可兼顧主管機關的顧慮及更生人隱私，也提供兒少需要的保護。

李靚蕾講到激動處一度哽咽說，看到這麼多新聞，覺得不能再這樣繼續下去，也很無能為力。現在需要大家透過民意的聲量，推動制度的改變，花幾分鐘到公共政策網路參與平台附議，達到門檻後政府機關就必須正式回覆。

衛福部保護司副司長郭彩榕表示，她認同兒童工作證制度的精神，但這可視為「加強版的良民證」，會涉及不同政府機關間的資料串接，且是較隱私的個資，需有法律授權。

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衛福部社家署兒少福利組長林資芮說，從事兒少事務相關工作人員，由用人單位主動查照消極資格，目前相關資料庫都有串接、查詢；兒少工作證制度因涉及人民工作權，針對短期性、一次性活動，範圍要設定到多廣，需再凝聚共識，修法時再討論。

另外，民進黨立委林月琴舉行記者會指出，兒童就是自己生活經驗的專家，但現在相關修法的參與管道不夠友善，立法院審查與兒童有關法案時，對「兒童最佳利益」的評估不夠完整。她承諾針對兒少權法的修法，會舉辦公聽會、座談會，讓兒童直接參與討論、提出意見。（編輯：萬淑彰）1140402