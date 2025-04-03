航空業減碳 4/22桃機及北高機場同時首添加SAF

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（中央社記者汪淑芬台北3日電）交通部加速航空業減碳，推動永續航空燃油（SAF）試行計畫，22日將在桃園國際機場及北高機場，同時為3家國籍航空首次添加SAF，交通部長陳世凱也將在高雄機場連線見證。

根據交通部與油商及航空公司協調，22日下午1時30分，在3座國際機場同時為3家國籍航空啟動首次SAF加油，當天安排加的航班，桃園機場是星宇航空JX713飛胡志明，台北松山機場是長榮航空BR156飛韓國金浦，高雄小港機場是華航CI0839飛曼谷，這3班添加SAF的班機，都將同時在下午2時40分起飛。

陳世凱也將於22日在高雄機場，並與桃園機場、松山機場連線，見證國內機場首度為班機添加SAF。

長榮航空BR148高雄飛關西班機22日也會添加SAF，加油時間是當天下午1時50分，起飛時間是下午3時25分。

華航及星宇航空添加的SAF來自中油，長榮航空添加的SAF由台塑化提供。

民航局說，試行計畫使用的SAF須經過ICAO授權機構認證，包含輸出國與進口國的輸油管、儲油槽、運油的油輪及油罐車等，機場也須配合相關作業。

依據國際民航組織ICAO推動「國際航空業碳抵換及減量計畫（CORSIA）」期程，第一階段（2024年-2026年）已啟動，國際航空年總碳排放量須維持在2019年排放量的85%，如果航空公司超過減碳目標，就有碳抵換需求，未來需透過購買碳權或添加SAF來抵換，試行計畫添加的SAF經過CORSIA認證，航空公司將可直接抵減碳排放量。

另外，依ICAO的決議，2030年使用SAF減碳量達國際空運減碳量5%目標。民航局鼓勵航空公司以2030年使用5%的SAF為目標。

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除SAF外，民航局已規劃國內航空產業淨零排放的策略，還包括精進航管營運操作如航路優化以減少油耗、鼓勵航空公司汰換舊機引進新機減少燃油消耗、加強機場營運管理相關的節能減碳。

根據國家科學及技術委員會年初在立法院交通委員會提出的報告，桃園機場航空燃油供油量平均每年300萬公秉，參考國內航空公司永續資料，並考量煉油廠產量的經濟規模效益，規劃添加10%的SAF，預估2030年，國內SAF需求量為30萬公秉（約24萬公噸）。（編輯：陳政偉）1140403