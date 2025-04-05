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那瑪夏螢火蟲復育有成 20萬隻火金姑點亮夜空

2025/4/5 11:56（4/5 12:21 更新）
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高雄市政府觀光局5日表示，那瑪夏復育螢火蟲有成，發光的螢火蟲在拉比尼亞、達卡努瓦、瑪星哈蘭等3條賞螢步道恣意自在飛舞，歡迎民眾一起來那瑪夏追螢河。（高雄市觀光局提供）中央社記者林巧璉傳真 114年4月5日
高雄市政府觀光局5日表示，那瑪夏復育螢火蟲有成，發光的螢火蟲在拉比尼亞、達卡努瓦、瑪星哈蘭等3條賞螢步道恣意自在飛舞，歡迎民眾一起來那瑪夏追螢河。（高雄市觀光局提供）中央社記者林巧璉傳真 114年4月5日
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（中央社記者林巧璉高雄5日電）高雄市觀光局彙整那瑪夏賞螢遊程攻略，觀光局長高閔琳表示，「拉比尼亞」、「達卡努瓦」、「瑪星哈蘭」等3條賞螢步道，有15種以上、總數20萬隻的螢火蟲，如點點星空。

觀光局新聞稿表示，今年那瑪夏螢火蟲復育有成，發光的螢火蟲像極了點點星空，在「拉比尼亞」、「達卡努瓦」、「瑪星哈蘭」等3條賞螢步道恣意自在飛舞，歡迎民眾一起來那瑪夏追「螢河」。

高閔琳表示，那瑪夏區除夜間賞螢外，白天仍也許多景點與餐點值得走訪。如「嗡嗡大峽谷」可感受大自然鬼斧神工；「民權國小」校舍則融入原民文化、環保生態、防災教育等意涵，圖書館設計概念來自布農族獵寮與卡那卡那富族（Kanakanavu）的男子會所，建築榮獲台灣綠建築最高等級「鑽石級綠建築」認證。

高閔琳說，現在正是水蜜桃與龍鬚菜產季，遊客不能錯過特色水蜜桃雞、龍鬚菜沙拉、「深山裡的麵包店」的窯烤龍鬚菜吐司更是非吃不可的特色美食；當地也有僑香、伊曼、花兒咖啡店，民眾可品嚐特色咖啡。

觀光局指出，旅客至那瑪夏賞螢也可順遊東九區。從東高雄九區的門戶開始，旗山老街、武德殿，探訪傳統建築，品嘗米其林必比登推薦的秀明豬心冬粉好滋味；或可至美濃湖感受湖光山色和花旗木的粉色浪漫，中午品嘗客家料理。

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觀光局也推薦遊客至杉林區造訪日光小林產銷館、小林村紀念公園與小林平埔族群文物館和「南沙魯」部落；接著深入南橫公路的起點甲仙，探訪貓巷、品嘗芋頭冰、採買青梅特產，最後到那瑪夏賞螢，完成一日高雄山城輕旅行。

觀光局說明，若想深度體驗高雄原鄉之美，更可參考那瑪夏區合法的7家民宿及1間露營場，規劃2天1夜行程；或是入住鄰近地區如旗山風起文旅、美濃菸城、六龜溫泉等特色民宿。（編輯：陳政偉）1140405

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