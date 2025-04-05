借鏡日韓防孤獨死立法經驗 立院法制局籲設專線平台

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（中央社記者郭建伸台北5日電）台灣步入超高齡社會且越來越多一人戶，引發外界討論孤獨死議題。立法院法制局指出，借鏡日韓立法經驗，台灣可運用長照據點及通報系統，政府應跨部會合作並設立專線及諮詢平台，預防孤獨死和處理身後事。

立法院法制局日前提出「日韓孤獨死法制」議題研析報告，內容提到，台灣的高齡化比其他國家快，且一人戶數量及中老年獨居比例持續增加，已越來越多孤獨死，日本、韓國近年相繼制定孤獨死立法，值得台灣借鏡。

法制局指出，日本在2023年6月公布「孤獨與孤立對策促進法」，將孤獨與孤立定調為社會問題，期待透過國家力量，鼓勵地方政府成立區域委員會，組成支援團體、培訓專業人員，並建立全國性的資料庫，發掘出隱藏在社會中的「隱性孤獨」。

法制局指出，韓國於2020年3月公布「孤獨死亡預防及管理法」，立法目的是預防及管理孤獨死的必要事項，除明定孤獨死定義外，也賦予公民在面臨可能的孤獨死風險時，有權向國家、地方政府請求援助。

法制局說，根據韓國發布的調查報告，孤獨死有3大特徵，第一是孤獨死人數逐年增加，其次是男性比例遠高於女性，第三是50歲到60多歲男性為孤獨死高危險群，而2023年韓國孤獨死超過3661人，較2022年增加百人以上。

法制局指出，以台灣情況而言，過往社會認為「貧窮、沒有小孩的人」才會孤獨死，不過，根據專門處理孤獨死身後事的業者發現，孤獨死案例有高比例是35歲到65歲的中壯年男性，多數都結過婚、有小孩、足以維持生計，第一線處理人員認為，孤獨死真正的成因，分別是家庭結構轉變、親緣淡薄、人際疏離。

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法制局指出，韓國於2023年9月增訂應用跨部會資料建立孤獨死危機應變體系，首爾市也在2024年設立專線及線上平台，值得學習，且參考日、韓，無論是調查、訂定計畫都無需立法即可執行。

法制局建議，台灣可運用現行長照體系的社區關懷據點、鄰里長通報系統，並完備相關法律及建立電子資料檔案；另一方面，行政院可協調成立跨部會合作機制，設立專線及諮詢平台，讓有需要者可即時得到幫助，以預防孤獨死和處理身後事等社會問題。（編輯：謝佳珍）1140405