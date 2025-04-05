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早安世界》因應川普對等關稅衝擊 卓榮泰：挹注880億協助農工產業
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早安世界》因應川普對等關稅衝擊 卓榮泰：挹注880億協助農工產業

2025/4/5 07:53（4/5 07:55 更新）
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行政院長卓榮泰（前）4日率內閣相關首長召開記者會。中央社記者張皓安攝 114年4月4日
行政院長卓榮泰（前）4日率內閣相關首長召開記者會。中央社記者張皓安攝 114年4月4日
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因應川普對等關稅衝擊 卓榮泰：挹注880億協助農工產業

美國總統川普宣布對台灣課徵對等關稅32%，行政院長卓榮泰4日表示，工業與農漁業都受衝擊，評估影響最深的出口產業是電子資訊、鋼鐵、金屬、機械、汽車與零組件、建材、家電；農業則是蝴蝶蘭、毛豆、茶葉，以及吳郭魚、鬼頭刀、鱸魚等，政府將投入新台幣880億元協助因應。行政院政務委員兼經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮指出，政府目標是降低對等關稅稅率或限縮課稅範圍，將從建構雙方高科技戰略夥伴關係、原物料採購等方向持續與美協商。（看完整報導

今起水氣漸增高山可能零星降雪 連假後整週偏溼

中央氣象署預報，5日起華南雲系東移、水氣漸增，中部以北有短暫陣雨，3500公尺以上高山有可能出現零星降雪。連假後於7日起，受華南水氣影響，整週偏溼，中部以北、東半部地區、恆春半島及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區多雲。（看完整報導

清明連假第3天國道14路段易塞車 高公局籲北向者中午前出發

高公局預估5日國道交通量為120百萬車公里，為平日年平均92百萬車公里的1.3倍，其中北向交通量可達65百萬車公里，為平日年平均1.4倍。另外，高公局估5日有14路段容易壅塞，建議北向用路人，南部及國5上午9前出發，中部中午12時前出發。（看完整報導

川普：很快會對半導體與藥品課徵關稅

美國總統川普2日宣布的對等關稅措施，未包括半導體和藥品等項目，但據紐約時報報導，川普3日在總統專機「空軍一號」上表示，晶片關稅很快會開徵，且目前美方正檢視藥品相關關稅事宜。產業專家說，這與對等關稅不同，應是考量美國國安議題，希望透過懲罰性關稅措施，促進非中供應鏈組成。（看完整報導

中國對美進口商品加徵34%關稅 另採多項反制措施

美國總統川普宣布對中國再加徵34%對等關稅，9日生效。中國對此祭出多項反制措施，除了宣布對美國進口商品加徵34%關稅，中國商務部將16家美國實體列入出口管制管控，另外，中國宣布即日起管制若干類稀土的出口，將11家美企列入不可靠實體清單，並在世界貿易組織爭端解決機制起訴美國。對於中國的反制措施，川普在社群媒體推文說，這代表中國「慌了」。（看完整報導

尹錫悅遭彈劾下台 李在明金文洙韓東勳可能角逐總統大位

韓國總統尹錫悅的彈劾案4日確立，成為朴瑾惠之後韓國史上第2位遭到彈劾下台的元首尹錫悅支持者憤怒落淚，支持彈劾的民眾則高喊「正義終將勝利」等口號狂歡。韓國最慢須於6月3日前改選總統，各黨火速展開選舉相關工作。根據韓國蓋洛普4日發表的民調結果，各黨參選人中，以在野黨共同民主黨代表李在明的34%支持率遙遙領先，其次為勞動部長金文洙和執政黨國民力量黨的前任黨魁韓東勳。（看完整報導

經濟部核廢處置辦公室落腳板橋 選址立法拚年底送政院

核三廠2號機5月17日將停機，台灣會正式進入「非核家園」，但未來無論是否續用核電，都須正視核廢料處置問題。經濟部正緊鑼密鼓籌備放射性廢棄物處置專案辦公室，據透露，辦公室將落腳新北市板橋，並已敲定由外部學者擔任辦公室主任，待人選拍板後，將著手擬定放射性廢棄物最終處置設施場址設置條例草案，盼年底前送行政院會通過。（看完整報導

前海軍處長張培凝為中共吸收4軍官未遂 判刑3年10月定讞

前海軍綜合處長張培凝涉為中國發展組織，吸收前海軍計畫處上校組長何姓夫妻，其餘遭拉攏的軍官多有警覺而婉拒招待或自行支付費用，最終發展組織未遂。一、二審均認定張培凝意圖危害國家安全，依國安法判處有期徒刑3年10月，最高法院駁回上訴定讞。（看完整報導

台灣祭首日湧入30萬人次 墾丁大街人潮再現

台灣祭3至5日在墾丁大灣遊憩區登場，首日參與達30萬人次，人潮湧現帶動墾丁觀光，當地住宿幾乎滿房，墾丁大街滿是人群和營業攤商，相當熱鬧。已營業25年墾丁大街攤販指出，封街措施讓遊客不用擔心車子從旁呼嘯而過，加上警察頻繁巡邏、墾丁大街攤商合法化，都有助於提升夜市形象。（看完整報導

公鹿「字母哥」安特托昆博35分超級大三元 NBA史上第一人

NBA密爾瓦基公鹿「字母哥」安特托昆博3日繳出35分、17籃板、20助攻的超級大三元，其中助攻數締造生涯新高，同時是公鹿隊史第3人單場至少20助攻，而且根據美媒ESPN統計，安特托昆博是NBA史上首名完成至少35分、15籃板、20助攻的球員。（看完整報導

開箱老照片》書法家董陽孜

走進台北車站售票大廳，一定會注意到那遒勁有力的大字—「臺北車站」，這件藝術作品出自當代書法大師董陽孜之手。董陽孜結合書法與當代藝術，捨棄傳統書法的長句、古文、對聯等形式，改以簡潔俐落的大字呈現，並打散字句結構，使作品更具現代感，便於裱框、展示或作為空間擺設。她的創新風格讓書法跨入商業與設計領域，「雲門舞集」與「金石堂書店」的識別字體、桃園機場海關「出境」及「入境」字樣都是她的作品，為都市景觀增添藝術氣息。（看完整報導

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