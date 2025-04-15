初次尋職青年有獎勵 113年7333人受惠

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（中央社記者吳欣紜台北15日電）勞動部推動「初次尋職青年穩定就業計畫」，協助初次尋職超過3個月仍未就業青年，據統計，去年有7333人獲得尋職津貼。勞動部今天表示，因應美國關稅政策，將滾動檢討計畫。

根據勞動部「15到29歲青年勞工就業狀況調查」統計，約85%青年勞工初次就業尋職時間在3個月內。

為協助初次尋職超過3個月仍未就業青年及從事部分工時工作青年，鼓勵他們轉正職與穩定就業，勞動部勞動力發展署就業服務組副組長黃巧婷今天在勞動部例會中表示，勞動部現有「初次尋職青年穩定就業計畫」，若符合條件，最高可領尋職津貼及就業獎勵共新台幣4.5萬元。

2003年畢業的青年楷婷原本是設計相關專長，畢業後自知對設計領域沒有興趣，因此對就業方向感到迷惘，後來透過網路得知勞動部許多青年協助措施，透過計畫參與職涯輔導、職涯體驗、興趣探索等，現在在品牌電商擔任營運專員。

根據數據統計，去年共有2萬15名青年報名「初次尋職青年穩定就業計畫」，其中有9826人資格符合。黃巧婷表示，多數報名青年因為已經在職，因此不符合資格條件。

黃巧婷指出，去年共有7333名青年獲得尋職津貼，核發總金額達6400萬元，也有5554人獲得就業獎勵，核發總金額為1億4000多萬元。

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今年畢業季即將來臨，黃巧婷也說，美國對等關稅政策不確定性還很高，對於協助就業等相關計畫持續在盤點中，後續將觀察實際衝擊可能調整計畫。針對協助青年相關措施會再跟教育部討論加強合作，讓青年更知道此計畫。

另外，黃巧婷提到，勞動部攜手大專校院舉辦校園徵才活動，讓青年就近就能與廠商面對面了解職缺，明天起至5月將舉辦56場，提供7萬個職缺。全國5處專屬服務青年的職涯發展中心也會提供履歷健檢、模擬面試、職涯諮詢及職場參訪等服務，幫助青年探索自我、規劃職涯方向。（編輯：張雅淨）1140415