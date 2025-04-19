跨縣市9高中合開半導體課程 遠距教學資源共享

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（中央社記者陳至中台北19日電）台灣許多學子想進入半導體產業，但一般高中課程較少觸及相關知識。跨縣市9校合開「半導體科技與應用」課程，透過遠距教學實踐資源共享，增進學生對半導體原理、產業的認識。

教育部今天發布新聞稿，介紹「高級中等學校跨校遠距教學課程計畫」案例。高雄市三民高中等9所跨縣市學校，聯合開設「半導體科技與應用」課程，教師運用線上軟體製作簡報，讓學習內容更加生動，同時也設立討論板，促進學生跨校交流。

除了遠距教學，9校還合作安排實地參訪，前往日月光體驗中心、成功大學半導體中心，深入了解半導體產業的發展。根據課程問卷調查，78.1%的學生認為課程對半導體原理的學習幫助極大，68.8%的學生表示課程提升了對半導體產業的興趣。

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另外，竹科實中（新竹市）也與北門高中（台南市）合開「智慧科技應用」課程，導入人工智慧、物聯網及Python程式設計等內容，讓學生透過線上平台，學習電路模擬等知識，進而運用科技解決問題。

教育部表示，未來會持續推動跨縣市的合作與資源共享，為學生創造更多元的學習機會，並提升教師實施遠距教學的能力。（編輯：李淑華）1140419