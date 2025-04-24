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阿里山二延平即時影像鏡頭遭遊客轉動「自拍」 阿管處籲愛惜公物

2025/4/24 19:33（4/24 20:14 更新）
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設置在嘉義縣阿里山二延平步道的即時影像鏡頭24日清晨遭一群年輕人徒手轉動用來「自拍」，差點造成損壞，阿里山國家風景區管理處呼籲遊客愛護公物。（阿里山國家風景區管理處提供）中央社記者蔡智明傳真 114年4月24日
設置在嘉義縣阿里山二延平步道的即時影像鏡頭24日清晨遭一群年輕人徒手轉動用來「自拍」，差點造成損壞，阿里山國家風景區管理處呼籲遊客愛護公物。（阿里山國家風景區管理處提供）中央社記者蔡智明傳真 114年4月24日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣24日電）嘉義縣阿里山二延平步道即時影像鏡頭，今天清晨遭一群年輕人徒手轉動「自拍」差點損壞，阿里山國家風景區管理處提醒遊客愛護即時影像系統，讓大家在網路上欣賞美景。

阿管處臉書（Facebook）粉專「阿里山新印象」貼文指出，今天清晨時分，「鏡頭君」遭受襲擊，一群熱血夜衝遊客為了要入鏡，多次徒手轉動即時影像鏡頭轉向觀景台。

阿管處表示，設置即時影像用意是讓大家觀賞美景，是為了方便民眾即時得知山上天氣狀況，或是無法上山遊客也能一睹群山美景；「鏡頭君」不是個人物品，不是個人攝影機，請發揮公德心。

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阿管處表示，現場設有監視系統側拍錄影，任何破壞直播鏡頭行為都會被錄下來，發生轉動鏡頭事件後已派人檢測鏡頭幸未壞掉，如果鏡頭受損，將對破壞者提告。

5、6名年輕人今天凌晨5時18分左右，出現在二延平步道即時影像「鏡頭君」前，徒手轉動鏡頭自拍，並對著鏡頭大笑，畫面在網路直播，一名民眾上網看到不當行為，留言向管理單位提醒處理。（編輯：陳仁華）1140424

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