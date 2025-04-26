親子閱讀獨鍾紙本書 兒童有聲書異軍突起

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（中央社記者江明晏台北26日電）出版界觀察，電子書蓬勃發展，但在親子閱讀領域，不少家長擔憂孩子太早接觸3C產品，紙本書仍立於不敗地位，而兒童有聲書則以黑馬之姿，展現倍數成長的力道，成為數位時代下的親子閱聽新趨勢。

無紙化潮流興起、數位閱讀需求大幅提升，誠品生活今年將擴大進軍電子書市場，而統一超轉投資的博客來今年也首度參加台北國際書展，並發表第一台電子書閱讀器。博客來在2017年開始推出電子書，業績每年都有雙位數成長，2024年推動有聲書訂閱服務，打開新市場。

博客來指出，疫情期間改變了民眾的生活節奏與育兒習慣，居家育兒需求大幅提升，童書一舉躍升為圖書銷售第一大類，這波買氣一直延續至今。在學齡前階段，家長偏好選擇色彩鮮明、以圖像為主，並帶有互動或遊戲性的紙本書籍，以激發孩子的感官與認知發展。

但出版商觀察，在親子閱讀領域，電子書並不是太吃香，家長買書給孩子，普遍偏好紙本書勝過電子書，除了不想太早讓孩子接觸3C產品之外，目前電子閱讀器仍以黑白機為主流，較無法表現童書美麗的圖像與排版。博客來表示，家長確實不希望孩子太早接觸3C產品，因此對於兒童電子書的購買意願相對較低。

另一方面，親子閱讀趨勢中，「聽書」的表現也異軍突起。博客來觀察到，兒童聽書產品項目的年增率呈現倍數成長，2023年1至10月期間，整體會員數大幅成長3成，女性會員成長更達3成以上，也同步帶動了兒童聽書的小幅成長。

因應兒童數位閱聽浪潮，KKBOX在2019年推出KKBOX Kids分眾APP，集結包括兒童音樂歌單、有聲童謠故事等內容，滿足新世代爸媽在孩童教育方面龐大的需求。

KKBOX表示，自2020年推出Podcast服務，若獨立觀察其中的親子類型頻道，點播次數自2022年以來顯著上升，至今接近翻倍，親子類型頻道也占整體Podcast點播的9成以上，能看見用戶在音樂以外的聆聽上，對於育兒輔助有高需求及高黏著度，會重複播放親子相關頻道內容。

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在KKBOX平台上，親子類型創作主要聽眾年齡層為35至44歲族群，次要為25歲至34歲族群，兩者相加占9成以上，並以女性為主，占6成以上；應是由家長訂閱，並點播孩子喜愛的親子創作內容；而聆聽最熱門的時段是每天晚間9時至11點，推估主要為育兒哄睡需求。

綜合最受青睞的熱門內容類型，KKBOX指出，前3名為兒童故事、科學教育、寶寶睡眠音樂，若獨立看親子類型的Podcast，則前3名熱門類型為兒童故事，包含網紅和知名劇團內容、睡眠音樂、知識教育等。（編輯：翟思嘉）1140426