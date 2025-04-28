早安世界》今天鋒面通過全台有雨 北台灣降溫入夜最低19度
28日鋒面通過全台有雨 北台灣降溫入夜最低19度
中央氣象署表示，28日鋒面通過及東北季風增強，全台留意陣雨或雷雨，中部以北及宜花地區有局部較大雨勢發生的機率，北台灣白天高溫降至攝氏24、25度，入夜後約19至21度，中部高溫約26至28度，南部約30度左右；29日水氣減少，30日起高溫回升達30度以上。至於今年梅雨季何時開始，目前還在觀察中，5月中下旬的機會較高。（看完整報導）
專訪／防堵AI詐騙 Google：數位素養須跟上才能識破不法訊息
Google日前宣布與數位發展部建立合作夥伴關係防詐，Google高層懷特接受中央社專訪指出，不肖人士正在使用人工智慧（AI）等技術，讓詐騙和操縱活動更有效，民眾須提升數位素養，識別詐騙訊號，避免可能導致經濟損失的行為。懷特也在專訪中談到AI生成作品的智慧財產權，他說，當社會轉向AI經濟時代，一方面要激勵創作者繼續公開作品，另一方面要促進AI創新，必須多方參與討論找出平衡點。（看完整報導）
伊朗商港驚爆增至40死逾千傷 24小時後大火尚未撲滅
伊朗最大商業港口沙希德拉賈伊26日發生大爆炸，引發熊熊火勢，目前已造成至少40人喪生，超過1000人受傷，火勢仍在持續延燒。伊朗總統裴澤斯基安下令調查事件起因。事發的沙希德拉賈伊港位在伊朗南部霍爾木茲甘省，靠近荷莫茲海峽，也就是全球1/5石油運輸的必經之路。（看完整報導）
溫哥華汽車衝撞至少11死 嫌犯有精神病史排除恐攻
加拿大西部城市溫哥華26日發生汽車衝撞參加街頭慶典的群眾，已知至少造成11人喪生、多人受傷。路透社報導，警方已在案發現場逮捕一名30歲溫哥華男性，表示他有向心理健康機構就診的病史。這場慶典旨在紀念16世紀一名菲律賓反殖民領袖，今年正好碰上加拿大大選前的週末。（看完整報導）
健保30年制度改革 賴總統拋各區自己管理所收經費
總統賴清德27日出席2025健康台灣全國論壇，他提到，健保施行30年，各種支付制度包括論件計酬、診斷關聯群（DRG）、大總額、小總額都在進行。他提出一個思考方向：「由各區自己管理收到的經費」，好比南區收到的總額，就由南區自行負責，不必交由健保署核定，應該要讓各區管理。（看完整報導）
醫投書期刊錯指台灣COVID-19住院死亡率58.2% 中國附醫致歉已提更正
中國醫藥大學附設醫院2名醫師在國際期刊「刺胳針」讀者投書，內容討論台灣健保體系處在崩壞邊緣，也提到台灣COVID-19住院病人死亡率達58.2%，遭醫界批評「錯誤百出」及「引用錯誤數據」，衞福部也發聲明澄清。中國醫大附醫26日晚間發布聲明針對內容錯誤致歉，已詳列整理錯誤處，向期刊提出更正申請。（看完整報導）
台中沙鹿向上路聯結車撞逾20汽機車11傷 3人加護病房觀察
台中市沙鹿區向上路七段與屏西路口27日發生聯結車疑煞車失控，沿路撞擊逾20輛汽機車。警方說，現場有11名傷者，9人由消防局送醫，其中3人傷勢較嚴重，在加護病房觀察。聯結車駕駛為25歲謝姓男子，酒測無酒駕，也未肇逃，將進一步釐清肇事原因及責任。（看完整報導）
李在明獲韓國共同民主黨提名競選 人權律師再度挑戰總統大位
韓國自由派政治人物李在明27日以89.77%的壓倒性得票率，成為最大在野黨共同民主黨總統候選人，他在面臨持刀攻擊、戒嚴風波以及刑事指控等重重難關後，再度成為總統大位熱門人選。李在明是工廠童工出身，當上人權律師，後來任京畿道知事時以應對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情聞名，2022年總統大選中以微弱差距敗給前總統尹錫悅。（看完整報導）
關稅戰抬高成本與售價 中國低價盜版商品問題加劇
美中關稅戰抬高出口成本，中國製造商、工廠經營者為維持利潤，不只在中國的電商平台銷售，也透過TikTok和其他社群媒體向美國消費者推銷，希望消費者直接在工廠下單購買奢侈品，這些廠商承諾售價低於市價，也有代工廠提供「沒有品牌標識」的同款商品，但來源令人存疑，甚至有賣家毫不避諱稱販售的就是仿冒商品，使販售假貨、盜版商品的情形加劇。（看完整報導）
跟主人到澳洲離島玩走失 臘腸犬消失529天奇蹟獲救
澳洲慈善機構「坎加魯野生動物救援」27日表示，一隻迷你臘腸犬2023年11月隨主人到澳洲坎加魯島旅遊時失蹤，志工們花了1000多個小時搜索，動用多部車輛、攝影機，臘腸犬在走失529天後獲救，目前恢復良好。（看完整報導）
開箱老照片》紋面國寶吳蘭妹
苗栗泰安鄉的泰雅族紋面國寶吳蘭妹恰1998年5月10日滿100歲，苗栗縣府與大千醫院4月28日提前為她慶生。吳蘭妹13歲即紋面，個性樂觀活潑、長期菸酒不忌，在泰安鄉象鼻村深山生活超過1世紀，於2008年以110歲高齡逝世。（看完整報導）
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- 早安世界》今天鋒面通過全台有雨 北台灣降溫入夜最低19度2025/04/28 07:21
- 2025/04/27 07:29
- 2025/04/26 07:24
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