加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
最新天氣
新聞專題
最新天氣4/300
首頁 / 生活

28日鋒面通過全台有雨 北台灣降溫入夜最低19度

2025/4/27 17:55（4/27 18:12 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為台北市內湖區民眾晚間在大雨中過馬路。（中央社檔案照片）
圖為台北市內湖區民眾晚間在大雨中過馬路。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北27日電）氣象署今天表示，明天鋒面通過及東北季風增強，全台留意陣雨或雷雨，北台灣高溫下降至攝氏24、25度；29日水氣減少，30日起高溫回升達30度以上；5月4日可能有另一波鋒面影響。

交通部中央氣象署預報員劉沛滕告訴中央社記者，明天鋒面通過及東北季風增強，全台有雨，中部以北及宜花地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率；台東地區為局部短暫陣雨，其他地區有零星短暫陣雨。

劉沛滕提到，預估今晚鋒面就會通過金馬地區，要留意有較大雨勢；北部明天凌晨受鋒面影響開始下雨，預估會隨鋒面移動由北而南降雨。

劉沛滕指出，東北季風明天就會通過，29日仍受東北季風影響，30日減弱，各地水氣減少，東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，午後西半部山區有零星短暫陣雨，其他地區則是多雲到晴。

劉沛滕表示，5月1日至3日轉偏東南風或南風，水氣略增，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後各山區也有局部短暫雷陣雨，並有機會擴及平地；預估5月4日又一波鋒面接近，可能影響北台灣，易有局部短暫陣雨或雷雨。

氣溫方面，劉沛滕表示，明天及29日因東北季風影響轉涼，主要降溫以北台灣較顯著，其他地區主要是因降雨略降2度左右。明天北台灣白天高溫約24、25度，入夜後約19至21度，中部高溫約26至28度，南部約30度左右。

劉沛滕說，30日東北季風減弱，白天氣溫回升，北台灣高溫有機會達30度以上；5月1日至3日水氣多，偏悶熱，若未降雨，白天高溫都會在30度以上。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

至於今年梅雨季預估何時開始，劉沛滕說，目前還在觀察中，可能是在5月中、下旬的機會較高；氣象署將於4月29日的梅雨季展望記者會中說明。

另外，今晚及明晨中部以北地區易有局部霧或低雲，影響能見度。（編輯：管中維）1140427

#東北季風
#恆春半島
#雷陣雨
#鋒面
#北台灣
#交通部
#劉沛滕
#氣象署
（圖取自facebook.com/cwa.weather）
（圖取自facebook.com/cwa.weather）
延伸閱讀
鄭明典談梅雨：穩定可期待水源、颱風之外顯著雨災氣象署：4及5月氣溫正常6月偏高 雨量可能皆偏少吳德榮：本週天氣變化快 28日迎鋒面中部以北防局部陣雨雷雨
劉沛滕
27日前天氣穩定溫差大 28日劇烈轉變全台有雨新竹苗栗20日防6度以下低溫 未來一週日夜溫差大
最新天氣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
吳德榮：本週天氣變化快 28日迎鋒面中部以北防局部陣雨雷雨
23
更多編輯台推薦新聞：