28日鋒面通過全台有雨 北台灣降溫入夜最低19度

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北27日電）氣象署今天表示，明天鋒面通過及東北季風增強，全台留意陣雨或雷雨，北台灣高溫下降至攝氏24、25度；29日水氣減少，30日起高溫回升達30度以上；5月4日可能有另一波鋒面影響。

交通部中央氣象署預報員劉沛滕告訴中央社記者，明天鋒面通過及東北季風增強，全台有雨，中部以北及宜花地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率；台東地區為局部短暫陣雨，其他地區有零星短暫陣雨。

劉沛滕提到，預估今晚鋒面就會通過金馬地區，要留意有較大雨勢；北部明天凌晨受鋒面影響開始下雨，預估會隨鋒面移動由北而南降雨。

劉沛滕指出，東北季風明天就會通過，29日仍受東北季風影響，30日減弱，各地水氣減少，東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，午後西半部山區有零星短暫陣雨，其他地區則是多雲到晴。

劉沛滕表示，5月1日至3日轉偏東南風或南風，水氣略增，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後各山區也有局部短暫雷陣雨，並有機會擴及平地；預估5月4日又一波鋒面接近，可能影響北台灣，易有局部短暫陣雨或雷雨。

氣溫方面，劉沛滕表示，明天及29日因東北季風影響轉涼，主要降溫以北台灣較顯著，其他地區主要是因降雨略降2度左右。明天北台灣白天高溫約24、25度，入夜後約19至21度，中部高溫約26至28度，南部約30度左右。

劉沛滕說，30日東北季風減弱，白天氣溫回升，北台灣高溫有機會達30度以上；5月1日至3日水氣多，偏悶熱，若未降雨，白天高溫都會在30度以上。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

至於今年梅雨季預估何時開始，劉沛滕說，目前還在觀察中，可能是在5月中、下旬的機會較高；氣象署將於4月29日的梅雨季展望記者會中說明。

另外，今晚及明晨中部以北地區易有局部霧或低雲，影響能見度。（編輯：管中維）1140427