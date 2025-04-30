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原漾計畫1階補助名單揭曉 11組團隊獲55萬補助

2025/4/30 11:29
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（中央社記者許秩維台北30日電）青年署與原民會攜手推動「U-start原漾計畫」，鼓勵原民青年創業，114年U-start原漾計畫第1階段獲補助名單今天揭曉，有11組團隊入選，可獲得新台幣55萬元補助。

教育部青年發展署今天發布新聞稿指出，青年署與原住民族委員會攜手推動「U-start原漾計畫」，自109年啟動以來，致力支持原住民族青年運用部落文化、在地資源及專業所學發展創新創業，迄今補助67案，成立51家公司。

114年「U-start原漾計畫」第1階段獲補助名單今天揭曉，共有10校、11組團隊入選，每隊可獲得新台幣35萬元創業開辦費、15萬元創業輔導費及5萬元專屬原民教練輔導費。

青年署提到，今年獲補助團隊包含永續及體驗原民特色文化與教育等多元形式，例如中山大學「'aljem'em『芒』甜的」團隊，以屏東縣獅子鄉的愛文芒果與瑪家鄉的土芒果製作甜點，將部落食材與文化故事結合，並應用構樹樹皮包裝，推廣永續農業與環保理念。

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青年署表示，第1階段獲補助團隊將進駐所屬學校育成單位，展開6個月創業輔導及專屬教練陪伴，正式成立公司行號後，還可角逐第2階段績優團隊評選，爭取最高100萬獎金。（編輯：陳政偉）1140430

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