台灣非營利組織 獲Google.org資助發展AI

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（中央社記者吳家豪台北5日電）Google今天公布旗下慈善組織Google.org「亞太AI機會基金」第一階段資助名單，共有49個具有社會影響力的組織獲得支持，包含來自台灣的開拓文教基金會、國立台南大學、關懷移工教育的非營利組織One-Forty。

Google.org同時宣布擴大此項基金，額外挹注1200萬美元（約新台幣3.68億元），希望協助更多勞工、小型企業和非營利組織在社群中充分運用人工智慧（AI）。

根據亞洲公益創投協會（AVPN）的最新報告，亞太區58%的民眾對AI的潛力感到期待，但只有15%曾接受過AI相關培訓，且大多數人並不知道有這類培訓存在。

Google台灣總經理林雅芳在官方部落格發文表示，Google旗下慈善組織Google.org挹注1500萬美元資助的「亞太AI機會基金」，有迫切的需要；Google的目標是協助亞太區域的每個人，都能發揮AI帶來的潛力。

林雅芳說，亞太區擁有20億快速增長的勞動人口，語言、文化和經濟的背景極其多元；獲得基金的這些組織，將為最需要的人提供在地化的AI培訓和資源，包括印度鄉村地區的「個人企業家」（solopreneurs）、新加坡的家事移工、日本的身心障礙者及他們的照護者。

林雅芳強調，由AI帶來的經濟轉型，必須公平而且具有包容性，讓所有勞動者都能擁有參與其中所需的知識和工具。透過Google.org資助的亞太地區AI機會基金，Google會致力於確保每個人都能從AI的潛力中受益。

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獲得「亞太AI機會基金」第一階段資助的49個社會影響力組織，是由AVPN透過公開徵選選出，並獲得亞洲開發銀行（ADB）的支持。

獲得基金資助的組織，包括來自台灣的3個單位，其中財團法人開拓文教基金會將推動「AI麻瓜共學團」，提升弱勢群體的AI素養；國立台南大學專注於強化南台灣的AI技能培訓，建立教育創新生態；One-Forty則透過母語教學，讓東南亞的移工學會運用AI的技能。（編輯：張良知）1140505