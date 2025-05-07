台中婦亂經以為更年期 貧血就醫發現子宮息肉

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（中央社記者趙麗妍台中7日電）台中一名40多歲婦人半年來月經不正常，本以為更年期正常現象，但經期越來越長，甚至長達20多天，更出現心悸、暈眩，就醫發現嚴重貧血、子宮有息肉，緊急住院輸血治療。

台中大甲李綜合醫院今天發布新聞稿，婦產科主治醫師張文榮表示，患者長達半年時間，每月經期長達10多天，出血量也比過去還要多，還時常心悸、暈眩，本不以為意，後來症狀愈來愈嚴重，無力到幾乎要昏厥。

張文榮指出，患者到院時，經期已達20多天且還沒停止，整個人臉色慘白沒血色，抽血檢查有嚴重貧血，血紅素只有4.0gm/dl（女性正常為12.0~16.0gm/dl），馬上安排住院，輸血至少1500cc。

張文榮指出，患者進一步檢查，發現子宮有息肉，因此將息肉刮除，再搭配用藥，2個多月後，患者逐漸恢復正常，回診時，臉色比較紅潤，也沒有經常性心悸、頭暈。

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患者向醫師透露，經期每月長達10多天，朋友告訴她「這是更年期正常現象」，她也沒放在心上，未料可能是子宮內膜病變，讓經期甚至長達20多天，還導致嚴重貧血，「後來我真的很不舒服，拖到身體無力，感覺快要虛脫才就診」。

張文榮說，更年期婦女朋友最常忽略經期不正常，一旦身體出現不適，有可能就是病情變嚴重；如果是出血量過多導致貧血，會有頭暈、氣喘、心悸等症狀，嚴重者還會有嗜睡、食慾不振、心臟擴大，甚至心衰竭等症狀，提醒女性患者不要害羞檢查，多留意身體狀況。（編輯：陳仁華）1140507

大甲李綜合醫院婦產科醫師張文榮（圖）提醒，婦女朋友經期不正常，不一定是更年期造成，一旦身體出現不適，有可能是病情變嚴重。中央社記者趙麗妍攝 114年5月7日