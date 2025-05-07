午後對流旺盛雨區擴大 北北基桃13縣市大雨特報估持續至晚間

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（中央社記者張雄風台北7日電）氣象署下午更新大雨特報，鋒面影響及午後對流旺盛，雨區擴大，包含北北基桃等13縣市防局部大雨，預估持續至晚間；今天截至下午2時，累積雨量以新竹縣寶山鄉114.5毫米最多

中央氣象署今天下午更新大雨特報，鋒面影響及午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今天下午至晚間北部、宜蘭地區及台中、南投、花蓮、高雄、屏東山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

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大雨地區為基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市山區、南投縣山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣、花蓮縣山區。

根據氣象署網站，今天截至下午2時，累積雨量以新竹縣寶山鄉114.5毫米最多，苗栗縣南庄鄉109.5毫米次之；其他縣市部分，新北市石碇區達107.5毫米、台北市文山區95毫米、桃園市大溪區94.5毫米、台中市和平區87毫米。（編輯：李亨山）1140507