勞保政府最終支付責任入法？勞動部：研議可行性

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（中央社記者吳欣紜台北15日電）勞保基金潛藏用罄危機，潛藏負債已達新台幣13.23兆元。勞動部長洪申翰今天說，維持勞保基金水位不僅是純粹撥補問題，政府已在負最終支付責任，但會研議入法可行性。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天處理或審查114年度中央政府總預算決議有關勞動部主管預算凍結報告案76案。

國民黨立委王育敏質詢提及前勞動部長何佩珊曾對外表示「撥補就是改革」，詢問洪申翰對勞保改革的態度。洪申翰表示，勞保問題須嚴肅面對，包含如何讓勞保基金維持水位。

洪申翰說，維持勞保基金水位應採多元方式，撥補是其中之一，也包含如何把投資效益提高或是克服勞保收取保費、給付等問題，「這很艱難，但也沒有覺得這純粹是撥補的問題」。

王育敏質詢，過去許多立委提出要將政府支付最終責任入法，是否支持這樣的修法。洪申翰說，勞保相關研議必須非常審慎，不管是否入法，現在政策就已經是政府在負最終支付責任。

王育敏追問，「所以你不反對這樣修法？」洪申翰說：「我持開放態度。」

後續民眾黨團體出解凍案附帶決議，要求勞動部今年底前提出勞工保險條例修正草案，將「政府最終給付責任入法」。

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洪申翰表示，對此議題，政府確實必須要負一定政治責任，但這涉及財政主計單位，因此沒辦法代替其他單位承諾，勞動部是願意啟動可行性討論的。

最後，附帶決議改為，勞動部必須在3個月內研議將「政府最終給付責任入法」的可行性。（編輯：管中維）1140515