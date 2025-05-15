秀姑巒溪泛舟鐵人三項6/8日登場 新增電輔車組

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（中央社記者李先鳳花蓮縣15日電）舉辦16屆「秀姑巒溪泛舟鐵人三項」，除泛舟、路跑、自行車，今年新增鐵人三項電輔車組，讓鐵人賽事更親民；也結合北回歸線廊道，推在地農特產市集，還以雙層巴士觀光導覽。

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處今天舉辦記者會，宣告「秀姑巒溪泛舟鐵人三項」6月8日登場，有超過1200名各地選手報名參加，包括來自盧森堡、馬來西亞、荷蘭、香港、美國、賽普勒斯、法國、韓國等10多名外籍人士參與，土耳其「單車女孩」舒舒擔任代言人。

東管處長林維玲表示，政府推北回歸線觀光廊道，從澎湖、嘉義、跨越中央山脈到花東縱谷、東海岸，是生態、族群最豐富的地方，希望成為主題來發展。

林維玲指出，秀姑巒溪泛舟鐵人三項就是最好連結北回歸線廊道的活動，連結旅遊帶，沿途可認識在地部落文化、農特產業等。今年活動與花東縱谷國家風景區管理處、瑞穗鄉公所及超過50家花蓮在地店家合作，推出各種遊程及選手優惠。

東管處表示，在活動前一天，首次推出以雙層觀光巴士遊覽台9線，每小時由瑞穗鄉公所選手報到處發車，前往舞鶴北回歸線再回到起點。瑞穗鄉公所在選手報到處提供各式特產美食的「旺來穗樂市集」，搭配音樂表演，晚間還有星空電影院。

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花東縱谷國家風景區管理處則以「北回之巔饗樂趣」為主題，推出4組特色遊程，帶領選手前往探索瑞穗不同區域及部落，舞鶴北回歸線標誌公園也有市集，供選手、遊客休憩。

此外，今年泛舟活動號召花蓮業者提供好康給選手，包含於補給站提供自家產品、住宿優惠、餐飲優惠等，讓參賽者都能藉此更認識瑞穗鄉及在地部落文化產業。（編輯：李亨山）1140515