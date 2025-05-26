台北清晨17.3度創19年來5月下旬最低溫 北部偏涼持續到明晨

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（中央社記者張雄風台北26日電）氣象署表示，今天上午8時30分，台北氣象站攝氏17.3度，為2000年以後的5月下旬次低，主因東北季風偏強及水氣偏多，導致氣溫回升不明顯，預估北部偏涼的情況持續至明天清晨。

根據交通部中央氣象署網站資料，今天上午8時30分，台北氣象站氣溫降至17.3度。

氣象署預報員陳姵安告訴中央社記者，由於5月中、上旬仍有可能會有寒流，因此若單就5月下旬台北氣象站的數據統計，2000年以後5月下旬的最低溫是2006年5月30日的16.6度，原本的次低溫紀錄是2008年17.7度，今天的17.3度正式刷新次低溫紀錄。

不過，陳姵安指出，若是就有紀錄以來，台北氣象站5月下旬的最低溫是1951年5月20日的13度；前20名最低溫紀錄都在1900年到1960年之間，第20名的低溫是1905年的16.6度（與2006年相同）。

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陳姵安解釋，今天因為東北季風較強，加上水氣偏多，因此回溫並不明顯，才會造成台北氣象站低溫的情況發生；北部偏涼的情況預估會持續至明天清晨，但由於水氣逐漸減少，因此是否還會再刷新低溫紀錄，需要再觀察。

陳姵安提到，目前預估29日會有下一波鋒面影響，接著冷空氣增強，因此29日至30日清晨也可能會偏涼，至於是否會再降至17度，仍要觀察；目前觀察，端午連假以多雲到晴為主，天氣偏熱。（編輯：管中維）1140526