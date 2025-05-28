圓山國宴威士忌限量3000瓶 重現荷蘭來台氛圍

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（中央社記者余曉涵台北28日電）圓山飯店往年推出的國宴威士忌都在短時間銷售一空，今年國宴威士忌以復古地圖為主視覺的酒標設計，重現17世紀荷蘭人來台灣的歷史氛圍，限量3000瓶即日起開賣。

圓山大飯店日前發布新聞稿表示，今年的國宴威士忌以「啜飲一杯400年浪漫，品味一段跨時空淬煉」為主題，攜手荷蘭榮獲2024年度蒸餾廠冠軍Distiller of the Year殊榮的Zuidam蒸餾廠，推出限量版「FORMOSA 2025圓山國宴威士忌」。

圓山飯店指出，這次的酒標以「17世紀大航海時代地圖」為主視覺，訴說台灣首遇西方文明的歷史起點，憑藉人民勇敢創新與堅韌前行的在地精神，讓台灣走向全世界。

圓山飯店說，國宴酒限量發售3000瓶，除了優先提供酒藏會員、台北圓山聯誼會會員及飯店貴賓購買外，也將開放各界於2025年5月28日起，每人限量購買2瓶。

圓山大飯店總經理方遠懷表示，圓山國宴威士忌系列自推出以來，深受威士忌愛好者與品味人士的喜愛與收藏，這次獨家限量「FORMOSA 2025圓山國宴威士忌」呼應光榮歷史記憶，融入台灣在地精神。

圓山飯店介紹，這次的國宴威士忌散發著深厚的木質香氣，伴隨著成熟果實的甜美氣息與香草的細膩芳香，每一口都帶著層次分明的口感。（編輯：龍柏安）1140528飲酒過量有害身體健康，未滿18歲請勿飲酒。