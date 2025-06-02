勞動基金4月虧1348億元 5月憂匯兌影響

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（中央社記者張雄風台北2日電）勞動部公布最新勞動基金績效，4月單月收益數新台幣負1348億元。勞動基金運用局副局長劉麗茹說，5月市場較4月回升，但匯率變動劇烈，估匯兌對國外收益計算「影響不少」。

勞動部勞動基金運用局今天公布，整體勞動基金今年截至4月底止運用規模為7兆1034億元，評價後收益數為負1990億元，收益率負2.90％。若加計受託管理國民年金保險基金及農民退休基金，總運用規模達7兆7170億元，截至4月底之評價後收益數為負2215億元，收益率為負2.98％。

勞動基金運用局副局長劉麗茹今天在記者會中表示，美國政府4月2日宣布開徵對等關稅且稅率超乎市場預期，主要金融市場受到地緣政治與美國關稅貿易政策影響，今年以來金融市場表現劇烈震盪，勞動基金單就4月收益數為負1348億元。

劉麗茹說，目前觀察5月相關市場指數，較4月稍好，台股也稍微回升，但是匯市前陣子變化比較劇烈，雖然以基金長期投資而言沒有特別處理，但短期評價基礎一定會有影響。

她表示，雖然金融市場相較4月有反彈，但就匯市來看，5月台幣升值2元多，算是劇烈變動，因此匯兌會影響國外收益的計算，可能「影響不少」。

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劉麗茹進一步說明，勞動基金本身投資是多元分散國內、外市場，國內外占比約一半一半，都會變動；國外部位受到匯兌影響在所難免，前2、3年也有受匯率變動影響，匯率是永遠存在的因素。她強調，長期來看，匯率會回歸均值，10年期台幣兌美元約30.7元。

勞動基金運用局說，以長期投資績效來看，整體勞動基金近10年多（104年至114年4月）平均收益率為6.03％，國保基金近10年多（104年至114年4月）平均收益率為6.43％，長期投資績效穩健。（編輯：吳素柔）1140602