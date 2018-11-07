國軍增添反潛利器 派里級雙艦8日高雄成軍

（中央社記者游凱翔台北7日電）國軍向美國採購的兩艘派里級巡防艦「銘傳」軍艦與「逢甲」軍艦去年5月抵達高雄，歷經成軍訓練，明天將在左營軍港舉辦成軍典禮，國軍捍衛海疆再添反潛利器。

海軍參謀長李宗孝10月1日在立法院外交及國防委員會證實，海軍向美國採購2艘原裝的派里級軍艦，分別是「銘傳（PFG-1112）」與「逢甲（PFG-1115）」，已在去年5月抵達高雄，兩艘軍艦明天將在左營軍港正式成軍。

李宗孝指出，兩艘新購的派里級軍艦，相較於成功級巡防艦，反潛戰力大幅提升，對於中國潛艦有嚇阻效果。

不具名國防部官員接受中央社記者訪問時表示，兩艘軍艦預計配置在146艦隊，主要負責淡澎海域監偵。

官員指出，向美軍採購派里級艦的原因在於，海軍現有的諾克斯級艦相當老舊，除了面臨裝備商源消失的問題外，在執行任務也有一定的風險，因此在諾克斯級艦汰換前，必須完成派里艦成軍前的訓練，避免基本戰力產生間隙。

他補充，國軍內部將戰力分為「基本戰力」及「不對稱戰力」兩部分，派里艦則歸類在基本戰力。而派里艦最大的亮點，除了是美國原裝艦外，還有艦尾配置「拖曳式陣列聲納」，可減少艦體本身噪音干擾，更精準探測水下潛艦，反潛戰力大幅提升。（編輯：李信寬）1071107