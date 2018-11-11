游錫堃挺劉曉玫 承諾將擔任花蓮縣政顧問

（中央社記者李先鳳花蓮縣11日電）民進黨籍花蓮縣長參選人劉曉玫今天在玉里鎮舉辦懷舊老歌音樂會，前行政院長游錫堃、民進黨新北市黨部主委余天到場催票，分別承諾將擔任花蓮縣政顧問及花蓮農產品代言人。

游錫堃分享「宜蘭經驗」，包括童玩節、羅東運動公園、冬山河親水公園、蘭陽博物館等，都是他擔任宜蘭縣長任內完成，可見縣長與縣府執政團隊非常重要，可以做非常多建設。他允諾，若劉曉玫當選，他願擔任縣政顧問，運用宜蘭經驗、行政院的經驗，幫助花蓮建設。

游錫堃說，花蓮擁有大山大海，天然條件不輸宜蘭，但缺乏有規劃與建設能力的縣長和縣政府，過去的縣長「他們家做很久了，做了也是這樣而已。」劉曉玫擔任4屆縣議員，鄉親們應該重新思考，給花蓮一個機會，支持劉曉玫。

余天說，之前因為罹患癌症開刀，劉曉玫得知後，寄了許多米、金針、柚子給他，都是有機無毒農特產品，他才發現玉里的米真好吃。

余天表示，劉曉玫如果順利當選縣長，他會擔任玉里農產品的代言人，且是無條件代言。

劉曉玫感謝游錫堃和余天的栽培和支持，她說，今天選擇在玉里鎮舉辦這場活動特別有意義，因為當年貫穿海岸山脈、連接花東的玉長公路是游錫堃擔任行政院長時核定建設的，若她當選花蓮縣長，一定會大力推動玉里鎮和花蓮南區的建設。

劉曉玫說，要讓花蓮富足，得讓農產品賣得出去、觀光客走得進來，企業願意來投資。這樣花蓮孩子才能夠留在家鄉找工作、安居樂業。（編輯：陳俊碩）1071111