蔡英文嘉義市輔選 強調改革無迴避空間

（中央社記者江俊亮嘉義市11日電）民主進步黨主席蔡英文今天晚上出席「改革不回頭．鬥陣顧台灣」嘉義市造勢大會，強調改革沒有迴避的空間，不接受與中國統一的扯後腿說法。

蔡英文與行政院長賴清德今晚為尋求連任的嘉義市長涂醒哲站台造勢。蔡英文表示，涂醒哲陷入苦戰，讓她有點擔心，但涂醒哲告訴她，嘉義市的進步看得到，大家一定會肯定會做事的人。

蔡英文表示，涂醒哲說他任內有十大政績，她認為不止，包括地方最期待的鐵路高架化已經開始進行，嘉義火車站前廣場也拿到台灣建築獎；嘉義市社區健檢已升格為醫院型整合性健檢，受到照顧的人超過一倍等。

她說，涂醒哲的政績一項一項攤開來檢視，證明涂醒哲是一個又認真、又會做事的市長；過去市長做不到的，涂醒哲4年就讓大家有感覺。

蔡英文說她就任總統至今906天，自己責任很重大，一定要將一天當成幾天用，才不會辜負大家的期待。現在政府所做每一項改革、每一個建設，哪件不是過去政府做不到的？所以蔡英文要承擔，沒有迴避的空間。

她說，為了台灣的未來，過去這段時間，如果對政府不滿、覺得政府可以做得更好，可以批評，她會坦承接受，也願意接受批評；但請珍惜我們擁有的民主，不要支持反改革、反建設、在主權立場軟弱的國民黨。

蔡英文表示，兩年多來政府推動前瞻基礎建設計畫時，國民黨卻在立法院杯葛、反對、抗議；當政府推動能源轉型，發展綠能產業，要穩健告別核能，減少燃煤發電時，國民黨卻喊出「以核養綠」的不切實際口號。

她說，面對中國文攻武嚇、外交打壓，用各種方式滲透、打擊台灣民主的時候，國民黨竟然有人說不排斥與中國統一，這是扯後腿的說法，我們決不接受。

蔡英文表示，兩年多來政府從建設台灣、能源轉型到堅定主權，為解決國民黨留下的問題，花了很多力氣，但國民黨從來沒有反省過，他們只會批評、反對、扯後腿，好像這些問題都跟他們沒有關係一樣。

最後，蔡英文強調，這次選舉有兩種選擇：一是選拚建設、拚改革、顧台灣的民進黨；另一個是反建設、反改革、反台灣的國民黨，拜託大家用選票告訴全世界，台灣人民堅持自由民主、堅持主權，全力支持民進黨。（編輯：翁翠萍）1071111