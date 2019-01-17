虐童案頻傳 府：總統高度重視籲即時通報

（中央社記者溫貴香台北17日電）總統府發言人黃重諺今天對於近來傳出家暴、虐童致死案表示，總統蔡英文高度重視，提醒國人社區是守護家庭的前哨，更多通報、更少遺憾；總統府期待社區內國民能即時通報。

近日發生男子因肉圓未加辣毆妻兒案、托嬰中心涉嫌虐嬰案，台南昨晚驚傳一名1歲多女童疑遭虐死，引發總統、社會高度關注。

黃重諺上午召開記者會表示，近來頻傳家庭暴力事件，包括虐待兒童致死案，總統蔡英文高度重視，並透過行政系統、社群平台，提醒國人多注意周遭，社區是守護家庭的前哨，更多的通報、更少的遺憾。

他表示，除了社會安全網第一線的地方社政、警政單位持續強化各項因應作為之外，對於可能的暴力危害，也期待在社區內的國民能夠即時通報，讓包括社福、執法等政府力量能夠快速到位，確保每個家庭、每位國人免於暴力威脅。

有關刑法修法問題，黃重諺表示，行政院已於去年9月提出相關刑法修正案，送到國會審查。

根據行政院會通過的刑法部分條文修正草案，增訂處罰凌虐幼童致死、致重傷的加重結果犯，草案規定，對於未滿16歲之人，施以凌虐或以他法足以妨害其身心之健全或發育者，處6月以上5年以下有期徒刑。

草案規定，因而致人於死者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑；致重傷者，處5年以上12年以下有期徒刑。目前草案正在立法院尚待審議中。（編輯：張良知）1080117