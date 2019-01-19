憲兵332營士兵持有大麻被捕 記過汰除

（中央社記者游凱翔台北19日電）憲兵指揮部今天表示，一名332營張姓士兵日前遭警方查獲持有大麻毒品，全案已進入司法程序，將配合檢警調查。此外，依規定記2大過，並辦理汰除作業。

鏡週刊報導，警方日前逮捕一名藥腳，並透露藥品是向一名憲兵購買，警方獲報後開始調查，發現這名憲兵是任職於戍守總統府官邸的憲兵332營張男，在確認張男有自行種植大麻且販賣的行為後，入營將他逮捕。

憲兵指揮部下午發布新聞稿表示，張姓士兵日前遭警方查獲持有大麻毒品，全案已由台北市警察局萬華分局偵辦，但媒體報導指稱張姓士兵是自己種植大麻，以及警方入營逮捕的情事均不是事實。

憲兵指揮部指出，針對張姓士兵違法，已記2大過，並辦理汰除作業，會檢討成因，增加官兵法治教育，避免再發生類似案件。（編輯：林興盟）1080119

府：販毒憲兵無涉官邸勤務 媒體勿訛傳

（中央社記者溫貴香台北19日電）媒體報導，總統官邸衛戍、憲兵332營張姓士兵涉嫌販毒。總統府發言人黃重諺今天說，該員職務是負責復興南路營區衛哨，非總統府或總統官邸勤務，籲請媒體更正相關錯誤資訊，勿以訛傳訛。

針對鏡週刊報導，憲兵332營張姓士兵涉毒品販賣案，並稱張姓士兵勤務為總統官邸衛戍。總統府發言人黃重諺下午表示，經瞭解，該員職務為負責復興南路營區衛哨，而非媒體報導所稱擔任總統府或總統官邸勤務。媒體報導前應妥為查證，相關錯誤資訊請更正，勿以訛傳訛。

黃重諺並說，至於有軍人涉入毒品案件，辱及軍譽，支持軍方、司法單位給予最嚴格處分，決不寬貸。

憲兵指揮部今天稍早表示，一名332營張姓志願役士兵日前遭警方查獲持有大麻毒品，全案已進入司法程序，將配合檢警調查。此外，依規定記2大過，並辦理汰除作業。（編輯：李信寬）1080119