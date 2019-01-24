王金平：太陽花闖立院違法 但肯定勇於承擔

（中央社記者劉冠廷台北24日電）前立法院長、國民黨立委王金平日前發表新書，提及三一八學運評論。王金平今天發出新聞稿還原這段歷史說，太陽花學運行為本身固然違法，但年輕人勇於承擔，還是有值得肯定的地方。

王金平日前發表新書「橋-走進王金平」，書中提及「三一八學運」及「九月風暴」等過程。王金平辦公室上午發布新聞稿表示，近來針對三一八學運，部分人士和網民對他有諸多評論，惟許多並非事實或有誤解，特再次向大家說明。

王金平表示，三一八學運剛發生時，立法院與行政院相關單位就已經持續不斷溝通。當晚11時許，當時的行政院長江宜樺來電，告知警政署準備強力驅離佔據議場的學生。當晚學生闖進立法院，行為本身與法律規定不合，因此對於行政院的決定，他在電話中表示尊重。但也提醒當江宜樺，驅離行動進行時，要以保護學生的安全為第一優先。

王金平說，隔日凌晨，警方當晚必須同時兼顧立法院、總統府與總統官邸的維安規劃，警力無法集中。而議場內學生人數不斷增加，並建築堅實的防禦工事，在野黨立委也來到現場保護學生。因此警方連續發動的3波行動，都在學生的阻擋之下，無功而返。若再繼續驅離，恐怕會有嚴重的衝突，因此建議先不要行動，大家來想想有沒有其他方法解決。

王金平表示，太陽花學運社會各界有不同的看法，行為本身固然違背法律，但年輕人願意站出來，表達自己對政府政策、對未來發展的的看法與理想，無論贊同與否，年輕人的勇於承擔，還是有值得肯定的地方。台灣社會是不是能在經歷這個歷史事件後變得更成熟、更包容，能夠更理性客觀的看待，值得大家思考。（編輯：蘇龍麒）1080124