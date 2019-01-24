這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
遭6獅圍攻4小時 長頸鹿勇敢還擊奇蹟生還
國際

遭6獅圍攻4小時 長頸鹿勇敢還擊奇蹟生還

北大生聲援工運 被捕前疾呼：無產階級連死都不怕
兩岸

北大生聲援工運 被捕前疾呼：無產階級連死都不怕

日本唯一駐台公務員搭橋梁 台南芒果水上町熱銷
地方

日本唯一駐台公務員搭橋梁 台南芒果水上町熱銷

開放MOD自組頻道 緊箍咒解除讓競爭更激烈
產經

開放MOD自組頻道 緊箍咒解除讓競爭更激烈

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

年改復審9萬件全遭駁回 當事人年前收到結果

最新更新：2019/01/24 13:30

（中央社記者余祥台北24日電）年金改革去年7月1日上路，銓敘部收到近9萬3000件不服退休所得重算行政處分的復審書，保訓會官員今天表示，沒有一件復審成功，當事人將在農曆年前收到復審結果，依法可在2個月內提起行政訴訟。

公務人員保障暨培訓委員會官員解釋說，年改上路後，退休公教人員若不服退休所得重算行政處分書，可將復審書寄到銓敘部，銓敘部答辯後，轉由保訓會審理。

保訓會官員表示，近9萬3000多件的復審書已審理完畢，有100多件因為程序問題而不受理，其餘全數駁回，也就是沒有一件複審成功，當事人將在農曆春節前收到復審結果。

至於是否有其他救濟途徑，保訓會官員指出，依規定，當事人收到復審結果後，在2個月內可提起行政訴訟。若最終行政訴訟也遭到駁回，等於已窮盡一切救濟途徑，將可以提起釋憲。

為因應年改大量的復審決定書，考試院公報從今年1月起，不再將保障事件決定書全文以紙本刊登，而是以列表方式刊登決定書字號、案由、審議決定主文，全文則以電子檔方式，讓民眾上網查詢。

考試院官員解釋說，若維持過去全文紙本刊登方式，以復審決定書10萬件、每案3頁估算，將增加30萬頁篇幅，公報印製費及校對費約需新台幣1960萬元。若改以類似摘要的方式刊登，印製費用僅22萬元，節省了大量經費，並符合資訊科技的應用。（編輯：趙蔚蘭）1080124

地機族