卓榮泰：民進黨要引導議題 不排除推新決議文

民主進步黨主席卓榮泰29日接受中央社專訪表示，明年初的選舉，民進黨要引導走向、創造議題；黨內過去有台灣前途決議文等，「現在不排除有一個新時代的東西出現」。中央社記者郭日曉攝 108年1月29日

（中央社記者葉素萍、顧荃台北29日電）民主進步黨主席卓榮泰今天說，明年初的選舉，民進黨要引導走向、創造議題；黨內過去有台灣前途決議文等，「現在不排除有一個新時代的東西出現」，是不是決議文還有待討論，但至少會推出共同政見或訴求。

像是兩岸議題，卓榮泰認為，現在談維持現狀，應該要讓人民知道維持現狀的意義是什麼，「維持現狀是維持什麼樣的現狀」。至於共同政見何時提出，卓榮泰說，928黨慶是個不錯的時間點。

卓榮泰今天接受中央社專訪，談及2020總統大選主軸，他說，人民最希望政府改善經濟，「經濟牌永遠不會退時髦」。

不過，卓榮泰也說，台灣現在的處境，「除了經濟牌，還要有一個大安全網要把台灣罩住」；中國領導人習近平提出習五條後，總統蔡英文提出四個必須，把台灣整個拉起來，可見多數人還是很重視台灣安全和自主性的問題，也只有在這種情況下的經濟發展，才不會為人作嫁，「否則都算到北京政府去，那就不行了」。

總統府資政辜寬敏成立台灣制憲基金會，前行政院長賴清德卸任後也拋出憲改主張；對於制憲或修憲會不會成為2020年大選的議題，卓榮泰認為，「現在不敢說」，因為民間還在醞釀，而民進黨智庫經常有類似的討論，台灣社會對此也沒有達到完全共識。

不過他重申，不論是政策辯論或者提出大戰略，都可以把所有社會關心的問題納進來，做個總結，而且要有信心，「這個東西出來，就是要引導選舉走向、創造議題，而不是被議題拉著走。」

他說，民進黨過去有台灣前途決議文、正常國家決議文等，「現在不排除有一個新時代的東西出現」，但會不會以決議文形式，要看大家討論的結果，今年在時間上是否容許，他沒有把握，但至少要弄成一個共同訴求，在選舉裡面讓大家共同遵守。

他表示，這個共同訴求，除了黨內一致遵守，也希望擴散到其他可能合作對象，共同遵守。

民進黨去年九合一選舉失利，有人歸咎於兩岸路線，對於民進黨的兩岸論述，是否需要微調，卓榮泰說，行政院先前敗選檢討報告中的「不意味台灣大多數人民會願意為了經濟利益，放棄對於主權的追求」這句話非常重要，這也是賴清德親自加入的，也就是民進黨認為，這次選舉結果並不直接等於所謂支持九二共識的人增多，但政府不能忽略的是必須促進經濟。

卓榮泰說，兩岸是總統的權責，但他認為應該要讓人民知道維持現狀的意義是什麼，這個時候的維持現狀與3年、5年前的維持現狀有沒有不一樣，「因為對方（中國）出招太多了，維持現狀是維持什麼樣的現狀，可以這樣論述，讓它清楚一點也好」。（編輯：黃瑞弘）1080129