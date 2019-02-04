蘇嘉全義唱募款 直呼背歌詞比考大學難

（中央社記者溫貴香台北4日電）立法院長蘇嘉全日前變身一代巨星劉文正演唱經典名曲，為弱勢團體募新台幣100萬元經費且首度網路直播，網友讚「被政治耽誤的歌手」。愛唱歌的蘇嘉全說，「背歌詞比考大學還難」。

元月初，立法院召開臨時會處理108年度中央政府總預算，連續幾天幾乎不斷電的朝野協商，中場休息之餘，只見蘇嘉全在議場後面休息室，開始哼哼唱唱，有人以為院長哪來的閒情逸致，不過熟悉內情的人知道，這是他上場前的倒數計時，只是這次不是登「議場」而是「演唱會現場」。

蘇嘉全幕僚洪浦釗說，只要院會休息時，蘇嘉全回到休息室馬上拿起手機，播放音樂開始哼哼唱唱，蘇嘉全說「背歌詞比考大學還難，一口氣要唱五首歌」，又不像以前卡拉OK有歌詞可以看，現場要配合樂隊演奏的節拍，要跟得上拍子，且五首歌曲涵蓋國、台語。

當天公益表演，素有「黑鮪魚」封號的蘇嘉全變身劉文正一身白上場，造型吸睛，洪浦釗說，公益演唱會所穿的服裝，都是租借，基於忠於原著，包括劉文正的招牌造型白色圍巾、白色西裝扣子前面一、兩顆扣子不扣、白褲子、爵士帽（或稱紳士帽）等等，蘇嘉全精心裝扮。

「表演前有些吃飯、應酬的場合，蘇嘉全絕不喝酒」洪浦釗透露，公益演出前，蘇嘉全為了保護嗓子、強調喉嚨不能受損，不能唱到一半「燒聲」，蘇嘉全幾乎滴酒不沾，而且自製枇杷膏保護嗓子。

除了放寬尺度演繹一代巨星劉文正的經典名曲外，公益演唱的處女秀，蘇嘉全首度開放直播，幕僚透露，如果唱不好，網友們可能酸言酸語、噓聲不斷；不過，蘇嘉全一口答應面對挑戰，接受幕僚的建議開放直播，包括立法院副院長蔡其昌、民進黨立委管碧玲、李麗芬等人都上網留言，網友們更封他是「被政治耽誤的歌手」。

「被政治耽誤的歌手」引發媒體關注，蘇嘉全日前私下在一場餐敘，觀眾要求他上台高歌，他更大方開放現場點歌，男女對唱、獨唱，來者不拒，洪浦釗說，蘇嘉全私下愛唱歌，也常常開放點歌，幕僚都會點經典名曲「三月裡的小雨」。

蘇嘉全說，他自己平日也非常喜歡唱歌，唱歌可以說簡單也可以說困難，它容易的地方在於，只要會講話就會唱歌，而困難的地方則是要把感情、技巧投入在歌聲當中，才能夠吸引住廣大歌迷的眼睛與耳朵，非常不容易。

他表示，以前當立委時，委員間都會相約唱歌紓壓，但自從有了狗仔隊之後，比較少這類活動，因怕被跟拍，他也說，喜歡聽歌、唱歌的朋友，相信大家都有機會活到100歲以上。原來唱歌也助於長壽。（編輯：蘇龍麒）1080204