華航機師罷工沒預防 監委調查行政部門疏失

（中央社記者顧荃台北11日電）華航機師從8日起罷工至今，影響部分航班調度或取消。監委張武修今天說，已立案調查，調查重點是行政部門是否有疏失，為何沒有及時預防爭議，是否輕忽機師與工會的相關權益等。

桃園市機師職業工會華航分會8日啟動罷工，目前已有近600名機師參加，交通部介入協調，今天下午5時勞資雙方將在交通部進行第2次座談。

張武修受訪時表示，2016年曾發生過華航空服員罷工，此次機師罷工在兩年前已經有蛛絲馬跡，行政部門應該繼續了解相關發展，將調查為何沒有妥善處理。

張武修指出，台灣是海島，對飛航的需求比較多，政府對相關配套應該要更周全。罷工是勞工的權力，要多久以前預告以避免乘客變成犧牲品，這部分立法院可能會進一步討論修法，他要關注的則是行政部門是否有事前預防作為，以及是不是有考量替代方案等。

監察院上午舉行新春團拜，監察院員工互道恭喜與新年快樂。監察院長張博雅致詞時表示，這次春節連假9天，相信讓大家的身心獲得休息跟復原，希望每個人都能健康快樂、吉祥如意，監察院業務順利推展，「所有同仁不要過勞」，諸事吉祥。（編輯：張均懋）1080211