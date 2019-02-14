員警退休減少 鄭文燦侯友宜爭取政院補助人事費

（中央社記者顧荃台北14日電）桃園市長鄭文燦與新北市長侯友宜等人今天在行政院會指員警退休減少，造成財政負擔，盼中央補助；行政院發言人Kolas說，行政院長蘇貞昌指示內政部、人事總處與主計總處盡快協商。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）轉述，鄭文燦上午在行政院會時提出，今年基層員警退休人數減少，加上新增警力，造成地方政府財政負擔，希望中央能予以協助，降低地方負擔。

Kolas表示，隨後侯友宜也附和鄭文燦說法指出，新北市員警今年度無人退休，財政吃緊；台中市長盧秀燕提議是否將員警名額留在中央，但派駐直轄市執勤；台南市長黃偉哲希望中央調整警力員額應避免過與不及，不要像農產品一樣產銷失衡；高雄市副市長洪東煒也提及高雄有類似狀況，台北市副市長鄧家基則未發言。

Kolas說，蘇貞昌在院會當場裁示，內政部、人事行政總處與主計總處，針對警力員額跟經費負擔盡快進行協商。

內政部長徐國勇表示，主要因為今年起提高警消年功俸的最高俸點，使許多警消人員延後退休，以爭取年功俸晉升、增加往後的退休金，加上部分年金改革的影響，導致今年警消退休人員較少。

徐國勇說，警力從來不會過多，地方政府都歡迎有更多警力維護治安，但因警力增加同時也會增人事預算，因此今天院會中有地方首長提到，希望中央給人力的同時也幫忙減輕財政負擔。內政部將依蘇貞昌指示，與人事行政總處和主計總處協商。

另外，Kolas表示，盧秀燕今天在會中也提到中火應停機以改善空污，蘇貞昌則回應，政府的能源政策很清楚，就是減少空污、穩定供電，鼓勵經濟部提出穩定供電策略和減少空污的立場不會改變。（編輯：王永志）1080214