蘇揆：公建預算執行偏低部會 首長應親自督導

（中央社記者顧荃台北14日電）行政院長蘇貞昌今天表示，公共建設預算達成率偏低的部會，請部會首長親自督導，並直接以電話聯絡、當面研商，至少每周都來到院會，有問題與困難立刻解決，不應有任何失敗藉口。

行政院公共工程委員會上午在行政院會報告「107年度公共建設推動辦理情形」。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）轉述，蘇貞昌在院會中表示，整體預算達成率偏低的部會，以及因招標或履約管理事項而異常落後的計畫，請部位首長要親自督導，一定要負起責任，設法解決。除非碰到突發狀況或客觀情勢變化，不應有任何失敗藉口，要為成功找到方法。

蘇貞昌表示，為加速今年公共建設計畫，請各部會提早辦理前置作業，專案列管進度落後計畫，也要簡化並加速審查程序，從規劃設計階段就要避免流廢標的情況發生。也請工程會強化風險預警機制，及時介入協助部會。

另外，蘇貞昌說，部會在執行業務過程中，請部會首長都直接以電話聯絡、當面研商，至少每周都來到院會，有什麼問題與困難，都立刻解決，時間不要拖延。

工程會處長何育興上午出席行政院會後記者會時表示，去年度工程會列管的284項公共建設計畫，分為一般公共建設計畫及前瞻基礎建設公共建設類計畫兩大類，列管預算4138.02億元。

何育興表示，一般公共建設計畫總計列管215項，去年可支用預算3305.67億元，截至去年12月底，執行3105.34億元，預算達成率93.94%，高於近10年平均值；前瞻基礎建設公共建設類計畫共計69項，106年至107年的第一期預算832.35億元，到去年12月底已執行761.17億元，特別預算達成率91.45%。兩大類預算達成率均達9成以上，執行績效良好。

根據工程會報告，一般公共建設計畫達成率最差的是衛福部「樂生園區整體發展計畫」的7.03%，與「新故宮—故宮公共化帶動觀光產業發展中程計畫」的16.98%。前瞻部分，達成率較差的則有農委會「阿里山森林鐵路42號隧道計畫」，僅執行3.76%，以及衛福部的「食品安全建設計畫」，達成率36.37%。

工程會說，樂生園區計畫延遲是因為去年尚在前置作業階段，且涉及歷史建築文資審議程序；新故宮計畫則是因為分為北院區與南院區擴建，前期規劃緩慢、協調機關代辦工程與南院國寶館選址作業延遲所致；食安建設計畫是因興建食安大樓的場地找太久；阿里山森林鐵路隧道計畫則是誤以為不用環評，但環保署指出需辦環評，後續作業因此受到影響。（編輯：楊凱翔）1080214