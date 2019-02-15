華航機師勞資爭議落幕 林佳龍如釋重負

（中央社記者范正祥台北15日電）華航機師勞資爭議落幕，交通部長林佳龍今天在立法院受訪表示，如釋重負。他希望華航藉由這次教訓，進行更全面的改革。

立法院第9屆第7會期今天開議，林佳龍會前回應媒體詢問時做了以上表示。

林佳龍指出，這次發生華航機師罷工是第一次，而且規模這麼大，可以說是「戒慎恐懼」，終於危機處理告一段落，也算「如釋重負」。

談及華航未來努力方向，林佳龍說，最重要的還是華航要能夠以「旅客至上」、「飛安至上」的精神，藉由這次教訓，進行更全面的改革。

他指出，除了改善勞資關係，很多制度面與人事面的改革，應該都跨出第一步。

林佳龍表示，對旅客的補償和對旅行社的影響，也是事後要做危機復原的很重要工作。

他說，執政團隊展現團結，分工合作，「我們都是一個台灣隊、都是一個執政團隊，角色也許有台前幕後，但都做好很多溝通，團結一致。」

林佳龍表示，感謝總統蔡英文和行政院長蘇貞昌對他的信任與充分授權，以及行政院副院長陳其邁及桃園市長鄭文燦，「我們之間的溝通協調是非常緊密的，可以說同步在進行中。」

談及感謝協助解決華航機師勞資爭議，林佳龍說，勞動部也在勞動法令提供協助。還有包括時代力量的民意代表，以及長期投入社運的一些前輩，「他們在之間穿梭，穿針引線。」

事件後續檢討，林佳龍說，執政團隊一定會展開檢視，聽取各界意見。（編輯：趙蔚蘭）1080215