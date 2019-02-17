黨產會再推短影片 說明國民黨舊中央黨部爭議[影]

影片來源：不當黨產處理委員會 YouTube頻道

（中央社記者游凱翔台北17日電）黨產會推出「黨產說明白」第2集短影片，黨產會委員孫斌表示，舊國民黨中央黨部原為日本財產，戰後成為國有財產，但國民黨卻以「先租借、後買下」方式，讓國產成為政黨財產。

行政院不當黨產處理委員會推動「黨產說明白」系列影片，上個月推出首部「轉帳撥用」短影片，言簡意賅解釋複雜的黨產作業，讓民眾能理解黨產會作業內容及歷史脈絡；日前再推出主題「舊中央黨部追徵案的影片。

「舊國民黨中央黨部（現為張榮發基金會總部）的產權是從日產、國產再到政黨的過程」，孫斌在影片中表示，舊中央黨部在日治時期稱為日本赤十字社，為日本人的紅十字會，後來戰後被中華民國政府接收後成為國有財產，國民黨當時需要辦公室，因此向國家租借使用。

但孫斌指出，依照國家法律，能夠向國家租借辦公室的對象只能是政府機關，例如黨產會目前的辦公室是向國家發展委員會租借。不合理的地方在於，國民黨租借後並沒有還給國家，而是直接購買，由於舊中央黨部位在精華地段，並不符合將國產做最有效利用的精神。

孫斌表示，事後黨產會依照黨產條例進行追徵處分，處分的金額以國民黨賣給張榮發基金會的金額，扣除國民黨買地的金額，以差價的方式進行追徵。這種方式對國民黨並沒有傷害，只是將賺的錢還給國家；而張榮發基金會也未收到傷害，仍持續擁有這棟房子。

孫斌強調，黨產會的做法是在修補過去的錯誤，他也預告，這並不是黨產會說了算，進行認定後，後續該如何爭執、救濟及法院的程序為何，將在下一集分曉。（編輯：林淑媛）1080217