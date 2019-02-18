總統府百年主視覺 總統：象徵大家不斷一同前進

（中央社台北18日電）總統蔡英文表示，總統府建築百年主視覺影片，以「前進」為主要精神，不只是因為這棟建築物已經建成100年，而是因為在這塊土地上的人民，大家不斷地一同前進。

蔡總統晚間在臉書發文表示，上任以來的國慶、元旦升旗活動，提供台灣優秀的設計師發揮創意機會，透過專業設計團隊，讓世界看到台灣當代設計能量。

她認為，政府應該把美學的提升當作是一種義務，「政府美學」不該只有低標。

蔡總統指出，IF OFFICE負責人馮宇此次參與製作總統府建築百年的主視覺，不只是因為這棟建築物已經建成100年，而是因為在這塊土地上的人民，大家不斷地一同前進。

蔡總統提到馮宇以「前進」為主要精神，靈感來自總統府外觀令人印象深刻的紅白相間橫帶。運用這個橫帶和紅磚，呈現總統府建築外觀輪廓，有世代累積、眾人合力的意義。在圖像上，透過圓弧和箭頭，表達從「過去」累積到「現在」，然後前進到「未來」凝聚共識的方向。

蔡總統說：「未來，讓我們往同個方向前進」。

蔡總統說，總統府是「人民的總統府」，從「星戰日」到「不老騎士」騎進總統府，2017年台北世大運、2018年的印尼亞運的體育國手進府與大遊行，還有台灣農民朋友，帶著最優質的農特產品，到總統府舉行市集。藉由更開放的活動參與，讓大家走進總統府。（編輯：黃國倫/林淑媛）1080218