這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
德日混血鋼琴家愛麗絲紗良奧特 罹多發性硬化症
文化

德日混血鋼琴家愛麗絲紗良奧特 罹多發性硬化症

月津港燈節藝術性濃厚 鹽水成最夯打卡點
地方

月津港燈節藝術性濃厚 鹽水成最夯打卡點

嫌模特兒醜扯辱華 陸官媒打臉網民：自辱
兩岸

嫌模特兒醜扯辱華 陸官媒打臉網民：自辱

19歲聖戰新娘想回英國惹議 稱在敘利亞只是主婦
國際

19歲聖戰新娘想回英國惹議 稱在敘利亞只是主婦

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
雲門舞集榮獲英國國家舞蹈獎年度傑出舞團
訊息平台
首頁 / 政治

談募兵徵兵稱美國意見 柯文哲駁軍方看法

最新更新：2019/02/19 00:52

（中央社記者梁珮綺台北19日電）台北市長柯文哲在18日晚播出的電視節目專訪表示，他近日對於募兵制與徵兵制相關發言，其實是美國的意見；而國防部指先進國家都採募兵制，「很不幸的，台灣不是先進國家」。

柯文哲接受「關鍵時刻」主持人劉寶傑專訪，節目在18日晚間10時55分播出。他表示，「我對台灣的國防會有什麼瞭解，這是美國的意見，真的」；指九合一選舉結束後，美國有一大堆人拜訪他，才讓他有感而發。

柯文哲表示，募兵制的人事費用太高，會擠壓軍購費用，並指美國國防部亞太安全事務首席副助理部長海大衛、美國在台協會（AIT）前主席莫健都抱持同樣看法：台灣採募兵制增加人事費，佔掉所剩不多的國防預算。

柯文哲說，「你以為我那麼聰明，會懂那個什麼募兵制、什麼徵兵制的問題，這是美國老大哥的意見」，而當他拋出想法後，國防部立刻發布新聞稿指「先進國家都採募兵制」，他說，「很不幸的，台灣不是先進國家」。

柯文哲表示，台灣不是美國，也不是英國等先進國家，狀態比較接近南韓和以色列，但這2個國家都是徵兵制。

他認為，若採募兵制，國防總預算應該要增加，否則是自相矛盾，重點不在何種制度，「重點是叫國防思維」。

針對劉寶傑詢問參訪以色列的目的，柯文哲說，以色列的網際安全（cyber security）很強，「全世界最強的網軍，是台灣跟以色列」。另外想了解，以色列如何以一個小國在充滿敵意的環境下存活。

柯文哲說，在中美衝突大的情況下，民進黨立場親美、國民黨立場親中，「其實幹得好叫左右逢源，幹不好叫左右為難」，台灣也是學習在惡劣環境中求取平衡與生存。1080219

地機族