有效防制酒駕 學者專家：拒絕酒測應入罪

（中央社記者陳俊華台北22日電）時代力量立委黃國昌今天舉行公聽會，呼籲儘速檢討酒駕防制措施；台北地檢署檢察官林達及交通大學教授林志潔認為，汽、機車酒駕量刑應有不同標準，拒絕酒測應該入罪。

黃國昌今天在立法院舉行「悲劇不該繼續發生，酒駕防制應立即檢討」公聽會，邀請台灣酒駕防制社會關懷協會秘書長林美娜、交通大學科技法律研究所特聘教授林志潔、台北地方檢察署檢察官林達等人出席。

黃國昌指出，台灣對於酒駕及酒駕致死的量刑，儘管相關法令提高刑責，但實務上仍呈現偏低現象；行政機關雖宣示酒駕「零容忍」，但過去幾年對公務人員酒駕處分相對輕微。

林美娜說，請各政黨不得提名曾有酒駕紀錄的候選人，行政團隊應面對有酒駕紀錄成員的問題；呼籲各級法院應針對酒駕致死、重傷及重殘加重量刑，立法院應儘速排審酒駕相關法案，且公務人員的酒駕責任，需從嚴增修；衛福部應對酒駕者提出必要協助，杜絕社會問題。

台北地檢署檢察官林達建議，汽、機車的酒駕量刑，應依交通工具不同，有不同標準；近年討論「酒精鎖」議題，早在2012年行政院就曾研議加裝，但因遲未核准，司法機關迄今無法就酒精鎖來配合執行；另外，拒絕酒測應該入罪，在美國與日本拒絕酒測，都有相關立法實例，嚇阻效力才能提升。

交通大學科技法律研究所特聘教授林志潔表示，贊成汽、機車酒駕量刑應有所差異，並建議立法機關應提高最低法律量刑以及將刑度類型化，壓縮司法的量刑密度，才能讓量刑細緻化；另外，拒絕酒測應有必要入罪，因目前拒測並無法構成妨礙公務。

黃國昌最後表示，台灣社會已不能再容忍任何一個家庭因酒駕而破碎；他也向行政院長蘇貞昌喊話，請行政院針對酒駕防制，應有與國人期待相應的立場。（編輯：李信寬）1080222