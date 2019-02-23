談總統選舉 賴清德：先贏立委補選才不失焦

（中央社記者黃旭昇新北23日電）前行政院長賴清德今天表示，立法委員補選對民主進步黨重新再站起來很重要，若補選輸了，面對2020年總統選舉會很困難。他希望等到3月16日補選結束再談總統大選，才不會失焦。

新北市第3選舉區、彰化縣第1選區、台南市第2選區及金門縣選區立委缺額補選3月16日投票，但民主進步黨在金門未提名。

前行政院長賴清德今天到新北市三重區大同南路市場，為新北市第3選區（三重）立委補選民進黨參選人余天助選，掃街拜票懇託民眾支持。

他受訪時表示，立委補選對民進黨非常重要，因為西元2008年民進黨遭逢選舉大敗，也是靠補選一場一場贏回來，重新站起來。若此次立委補選輸掉，民進黨在2020年的大選，處境會更困難。

對於記者問到有關總統選舉的議題，賴清德表示，府院黨、地方的立委與議員，大家都應該同舟共濟，團結一致把立委補選打贏。

他期盼新北市三重、彰化到台南的立委補選都能贏回來，讓民進黨重新得到民眾信任，讓民進黨重新站起來。他希望總統選舉「稍後再說」，等到3月16日補選結束再談總統大選，這樣才不會失焦。

台南市議員謝龍介代表國民黨參選台南第2選區立委補選，賴清德受訪時認為，謝龍介不到3個月就轉換陣地，市民情理上無法接受，至少要當到一半以上的任期，否則當初投給謝龍介的選民情何以堪。（編輯：李錫璋）1080223